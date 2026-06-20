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Огласио се Кремљ поводом одузимања ордена Зеленском: Браво!

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 14:10

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Руски званичници поздравили су одлуку Варшаве да украјинском предсједнику Владимиру Зеленском одузме Орден Бијелог орла, након што је Кијев назвао једну војну јединицу по националистичкој формацији која је одоговорна за масакре Пољака и Јевреја током Другог свјетског рата, преноси портал "Раша тудеј".

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио да је предсједник Пољске Карол Навроцки коначно лишио кијевског нацистичког љубитеља Ордена Бијелог орла.

Према његовим ријечима, Зеленског то неће много погодити, јер, како је навео, сада има више мјеста на својој зеленој мајици за одликовања из нацистичког периода.

Руски сенатор Андреј Клишас изјавио је да је пољски предсједник изненада открио да се лидер сусједне државе бави величањем нацистичких злочинаца.

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"Браво, остаје само још један корак до тога да Пољска затражи денацификацију Украјине", додао је Клишас.

Навроцки је јуче саопштио одлуку о одузимању Ордена Зеленском, наводећи да је Кијев прешао црвену линију величањем нацистичких злочинаца.

Одлука је услиједила након што је Зеленски својим декретом додијелио почасни назив "Хероји УПА" једној украјинској војној јединици.

УПА је била оружано крило Организације украјинских националиста, коју Пољска сматра одговорном за масовна убиства пољских цивила током Другог свјетског рата, укључујући масакре на Волинији.

(Срна)

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Тагови :

Кремљ

Владимир Зеленски

Орден

Пољска

Русија

Украјина

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