Крит погодио снажан земљотерс

Грчко острво Крит данас је погодио земљотрес јачине 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је дубини од 20 километара, удаљен 119 километара југозападно од Ираклиона, на отвореном мору.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

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Према изјавама очевидаца, објављеним на сајту ЕСМЦ, потрес је трајао дуго и осјетио се снажно.

(Танјуг)