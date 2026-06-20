Крит погодио снажан земљотерс

Аутор:АТВ редакција
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Грчко острво Крит данас је погодио земљотрес јачине 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је дубини од 20 километара, удаљен 119 километара југозападно од Ираклиона, на отвореном мору.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
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Према изјавама очевидаца, објављеним на сајту ЕСМЦ, потрес је трајао дуго и осјетио се снажно.
(Танјуг)
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