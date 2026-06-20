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Крит погодио снажан земљотерс

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 12:43

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Грчко острво Крит данас је погодио земљотрес јачине 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је дубини од 20 километара, удаљен 119 километара југозападно од Ираклиона, на отвореном мору.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

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Према изјавама очевидаца, објављеним на сајту ЕСМЦ, потрес је трајао дуго и осјетио се снажно.

(Танјуг)

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Тагови :

Грчка

Крит

Земљотрес

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