Нуждић: Коридор - питање опстанка српског народа западно од Дрине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић изјавио је да операција Војске Републике Српске "Коридор" извршена прије 34 године није била само војна акција, већ питање опстанка српског народа западно од Дрине.
Нуждић је истакао да је коридор симбол страдања, жртве, јединства и непоколебљиве воље српског народа да опстане.
"Зато је и данас, више од три деценије касније, за нас остао коридор живота. Жртва српских бораца уграђена је у темеље Републике Српске и слободе коју данас живимо", рекао је Нуждић Срни, поводом сутрашњег обиљежавања 34 године од војне операције "Коридор 92".
Нуждић је истакао да је битка за коридор значила спас за хиљаде породица и будућност за генерације које су долазиле.
Подсјетио је да је током 1992. године живот Срба у обје Крајине постао готово немогућ, јер су били у потпуном окружењу, изоловани и одсјечени од матице Србије, а несташица је погађала сваку кућу, јер основне животне намирнице нису могле стићи.
"Болесници су умирали чекајући помоћ која није могла доћи. Највећа и најболнија трагедија догодила се у Бањалуци. Због забране летова и немогућности транспорта кисеоника, у Клиничко-болничком центру угашено је 12 тек рођених живота", подсјетио је Нуждић.
Нуждић је рекао да је српски народ платио изузетно високу цијену за пробој коридора, истичући да је, према подацима Републичког центра, од уводних борби почетком јуна до завршетка операције и ослобођења Брода почетком октобра 1992. године, животе положило најмање 898 бораца Војске Републике Српске и Војске Републике Српске Крајине, а да их је више од 2.000 рањено.
Здравље
Од еболе преминуло и 17 здравствених радника
Према његовим ријечима, акција "Коридор" изњедрила је и неке од највећих војсковођа ових простора – легендарне Момира Талића, Новицу Симића, Бошка Келечевића, Славка Лисицу јер су под њиховим вођством извојеване битке које су ушле у историју и данас се препричавају као примјери храбрости, одлучности и војничког умијећа.
"Посебно мјесто у сјећању народа заузима наредба Вељка Миланковића, команданта `Вукова са Вучијака`, који је својим борцима издао наредбу `на нож`, позивајући их на борбу прса у прса, када је требало показати највише храбрости и жртве", истакао је Нуждић.
Он је рекао да ће једнако тако остати упамћен и командант 327. моторизоване бригаде Триво Вујић, који је својим примјером посвједочио шта значе војничка част, оданост и спремност да се живот положи за свој народ.
"Не смијемо заборавити ни нашу браћу из Републике Српске Крајине. Раме уз раме са борцима Републике Српске били су примјер храбрости, братства и пожртвованости у борби српског народа за слободу. Њихова жртва не смије бити потиснута у заборав, јер су и они своје животе уградили у побједу која је спасила народ и прекинула његову изолацију", нагласио је Нуждић.
Да жртве никада не буду заборављене, а хероји ове историјске побједе заувијек остану у колективном памћењу српског народа, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица учествовао је у снимању документарно-играног филма "Коридор 922", те објавио књигу "Операција Коридор 92 – Свједочење хероја".
Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине. Извеле су је снаге Првог крајишког корпуса, Источнобосанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.
Директан повод за ову војну акцију, која је најсвијетлији и најхуманији ратни подвиг ВРС, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.
На Дугој Њиви код Модриче сутра ће бити обиљежене 34 године од пробоја коридора кроз Посавину, једне од најважнијих битака ВРС у Одбрамбено-отаџбинском рату
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
16 мин0
Бања Лука
31 мин0
Свијет
54 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Најновије
12
21
12
15
12
08
12
06
11
51
Тренутно на програму