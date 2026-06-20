Каран о Јадовну: Циљ НДХ је био потпуно искорјењивање Срба

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да страхоте Комплекса логора смрти НДХ Госпић-Јадовно-Паг нису само бројеви убијених, колико год они били потресни, него чињеница да је у тим крајевима функционисала организована машинерија злочина и систем чији је једини задатак био потпуно уништење једног народа на најсвирепије начине.
"Постојао је само један циљ да Срби буду искоријењени са земље на којој су вијековима живјели, само зато што су српске националности и православне вјере", истакао је Каран за Срну.
Он је нагласио да је Јадовно, уз Јасеновац, Стару Градишку и многа друга стратишта, свједок размјера патње коју је српски народ преживио у Другом свјетском рату и која се убраја у најмрачнија поглавља европске историје двадесетог вијека.
"Само онај народ који познаје истину о своме страдању, који поштује своје жртве и одржава живо сјећање на њих, у стању је да сачува своју слободу, идентитет и будућност", навео је Каран.
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Предсједник Републике је истакао да је трајна и света дужност српског народа да памти жртве Јадовна и свих других стратишта, да брани истину о њиховом страдању од заборава, ћутања и сваког покушаја ревизије.
"Дугујемо невиним жртвама, нашим прецима, али и онима који долазе послије нас да чувамо истину и да се старамо да патња српског народа никада не буде обезвријеђена. Зато морамо чувати своју Републику Српску и њене институције које су гарант нашег опстанка", поручио је Каран.
У комплексу логора смрти Госпић-Јадовно-Паг у Другом свјетском рату за 132 дана убијене су најмање 40.123 особе. У Метајни, на острву Паг, отворен је први логор за жене и дјецу у Другом свјетском рату.
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