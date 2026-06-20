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Удес у Бањалуци: Аутомобил ударио у косилицу, има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 09:20

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удес Бањалука Западни транзит
Фото: АТВ

На Западном транзиту, тачније у Улици крајишких бригада у Бањалуци, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил и косилица.

Према првим информацијама са терена, у овом удесу повријеђен је мушкарац који се у тренутку несреће налазио на косилици.

На мјесто догађаја одмах су упућене надлежне службе, укључујући полицију и хитну помоћ.

У току је увиђај који ће расвијетлити све околности под којима је дошло до овог инцидента.

Због трајања увиђаја, саобраћај на овој веома прометној дионици одвија се отежано, због чега се возачима савјетује опрез и стрпљење.

Више детаља о стању повријеђеног и узроцима несреће биће познато након што полиција оконча рад на терену.

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Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна незгода

повријеђени

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