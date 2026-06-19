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"Видовита Марија“ и саучесник опељешили старицу за 6 милиона

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 17:06

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Кугла
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Беочину ухапсили су Д. Н. (52) и М. К. (59) из Бачке Паланке, због сумње да су, нудећи услуге скидања црне магије, жену довели у заблуду да ће јој ријешити проблеме и од ње узели новац и накит у вриједности од шест

Припадници Министарства унутрашњих послова у Беочину ухапсили су Д. Н. (52) и М. К. (59) из Бачке Паланке, због сумње да су, нудећи услуге скидања црне магије, жену довели у заблуду да ће јој ријешити проблеме и од ње узели новац и накит у вриједности од шест милиона динара.

Они су осумњичени за извршење кривичног дјела превара, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду. Сумња се да су они, путем сајта "vidovita-marija.com", огласили пружање услуга скидања црне магије и довели и одржавали у заблуди 77-годишњу жену да ће јој помоћи у рјешавању породичних здравствених проблема.

Сумња се, да су, за ове услуге, од ње захтјевали и узели накит и новац, у укупној вриједности од шест милиона динара. Претресом куће у Бачкој Паланци полиција је пронашла више комада разног накита, као и потврде о пријему новца од више лица. Осумњиченима је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, преноси Б92.

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Подијели:

Тагови :

Црна магија

Бачка Паланка

превара

хапшење

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