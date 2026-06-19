Боске до детаља описао како је убио Бају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Саша Вуковић Боске је на саслушању у Тужилаштву признао да је убио Александра Нешовића Бају у ресторану "27" на Сењаку 12. маја, али је рекао да је пуцао у самоодбрани, стоји у записнику о саслушању осумњиченог.
Наводно, Саша Вуковић Боске је изјавио да је дуже вријеме прије злочина био у лошим пословним односима са Нешовићем и да је страховао да ће га Нешовић убити.
Свијет
"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом
Вуковића Више јавно тужилаштво у Београду терети као директног извршиоца убиства на Сењаку, али он тврди да је Нешовић по другом доласку у ресторан наводно био наоружан, да је те вечери покушао да ријеши проблеме које је са Александром Нешовићем имао претходних мјесеци, а да је Нешовић први потегао пиштољ.
"Вадим пиштољ, који ми је био за појасом и испаљујем скоро цијели шаржер метака у Бајином правцу. Нисам гледао тачно гдје испаљујем јер нисам нишанио, а могуће и да сам се затетурао", рекао је Саша Вуковић пред тужилаштвом, а тврди "Информер".
Регион
Браћа заратила због имовине коју нико не користи, породица се сада распада
Осумњичени Вуковић је наводно рекао да је у ресторан дошао на позив бившег шефа београдске полиције Веселина Милића, кога познаје из МУП-ове школе у Сремској Каменици.
Како се незванично сазнаје, Боске наводи да му је бивши начелник полиције у једном моменту рекао да ће у ресторан доћи и Нешовић.
"Милић ми је рекао да је вријеме да ставимо тачку на нашу причу у позитивном смислу. Нешовић је дошао. Рекао је Веску (Веселину Милићу): ‘Што ме зовеш кад је овај овдје?’ Крвинички ме је погледао, на шта му је Веско рекао: ‘Немој да мафијаш него сједи са нама к'о човјек. Ја само хоћу мир у граду и немам никакву злу намјеру", рекао је Вуковић наводно на саслушању.
Србија
Породица генерала Павковића поднијела тужбу против НАТО
Нешовић је, међутим, изашао, а у ресторан се поново вратио наводно на Вуковићев позив.
Вуковић тврди да је тада већ остао сам за столом, да је Милић отишао, као и да су у моменту убиства у том дијелу ресторана он и Нешовић били сами.
Осумњичени такође наводи да се у страху од Нешовића око Нове године склонио у Америку.
"По повратку у Србију сазнао сам да ми пријети опасност од Баје, да хоће да ме ликвидира", рекао је Вуковић на саслушању, када је открио да га је бринуо “Догађај на Аутокоманди”.
Подсјетимо, “догађај на Аутокоманди“ тиче се друге истраге, покренуте након убиства на Сењаку, када је Вуковић наводно 5. новембра у једном ресторану из пиштоља отворио ватру на Милоша Ниловића званог Руњо, али на те околности није хтио да да изјаву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
10 ч0
Србија
14 ч0
Србија
1 д0
Најновије
20
52
20
48
20
22
20
17
20
13
Тренутно на програму