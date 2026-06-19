Породица генерала Павковића поднијела тужбу против НАТО

Аутор:АТВ редакција
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Породица генерала Небојше Павковића поднијела је данас пред Другим основним судом у Београду тужбу против НАТО-а због генералове смрти која се доводи у везу са посљедицама изложености осиромашеном уранијуму кориштеном у агресији НАТО-а на СР Југославију 1999. године, потврдио је адвокат породице Срђан Алексић.
Он је прецизирао да су Павковићев син Дарко и ћерка Марија тужбу поднијели због страдања блиског лица на име нематаријалне штете због употребе осиромашеног уранијума и тешких метала током НАТО агресије.
"Тужбу смо предали данас и сада очекујемо да суд закаже рочиште", рекао је Алексић Срни и додао да тужба има 1.000 страна са свим доказима и документацијом.
Алексић је навео да је тужбу писао шест мјесеци заједно са италијанским колегом Анђелом Тартаљом, који је у Италији добио десетине пресуда због оболијевања и смрти италијанских војника из састава Кфора који су боравили на Косову и Метохији.
Он је истакао да тужбу темељи на медицинским доказима и лабораторијској анализи из Италије, која је показала да је у тијелу генерала Павковића, који је оболио од два канцера и преминуо, било 29,80 микрограма на килограм осиромашеног уранијума, а пронађени су и најтежи метали.
"Та анализа је апсолутни доказ да је у његовом тијелу осиромашени уранијум. Два канцера је имао, а исто је и код италијанских војника из Кфора који су били на територији гађаној осиромашеним уранијумом. У правилу су се и код њих појављивала два или више канцера", указао је Алексић.
Он је додао да тужбу темељи и на основу налаза и мишљења вјештака судске медицине, вјештака токсиколога и на основу става Свјетске здравствене организације да осиромашени уранијум и тешки метали изаивају канцер.
"Основ за тужбу је и десетине пресуда у Италији, на основу пресуде Суда у Стразбуру, те научних доказа, јер развојем нанотехнологије може да се утврди шта човјек има у свом тијелу", навео је Алексић.
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Он је указао и на чињеницу да су италијански судови, гдје су у истој или ситуацији као и генерал Павковић били италијански војници из Кфора, досуђивали у корист оштећених.
"Италија је чланица НАТО-а и она је досуђивала у корист оштећених, па зашто онда не би и Србија када је ријеч о њеним грађанима", рекао је Алексић.
Он сматра да тумачење да НАТО и његови припадници имају имунитет од процесуирања у Србији није утемељено.
"Они имају имунитет од 2005. године па надаље приликом пролаза кроз територију Србије, али никако за убијање људи и разарање СР Југославије и Србије, као и огромну материјалну штету и 2.500 убијених грађана Србије, 89 дјеце и 3.000 рањених", рекао је Алексић.
Истакао је да НАТО не може да има имунитет ни од загађења животне средине, јер је током агресије 1999. године почињен екоцид.
"Они су нам трајно загадили животну средину, што је у међународном кривичном праву најтеже кривично дјело. Друго, имунитет на који се они позивају супротан је Уставу Србије, Повељи о заштити људских права Европског суда у Стразбуру и Повељи УН, јер се на тај начин грађани остављају без судске заштите", навео је Алексић.
Генерал Небојша Павковић у вријеме НАТО агресије био је командант Треће армије тадашње Војске Југославије и кретао се по читавој територији Косова и Метохије, која је гађана и пројектилима са осиромашеним уранијумом, преноси Срна.
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