Мајка дјечаку убици послала поруку 2 минута прије масакра

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду изрекао је јуче у 10 сати пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", на поновљеном суђењу. Оба родитеља су осуђена на затворске казне, а предсједник судског вијећа Драган Мартиновић описао је на који начин је дјечак убица извршио незапамћени злочин који је трајао 2 минута и 1 секунду.
Наиме, дјечак убица се вратио из етно села са другом и његовом мајком прије родитеља и сестре. Био је сам. Он је ушао у стан, а мајка га је позвала послије минут. Он је послије неколико минута ставио столицу испред ормана у ком се налазило оружје, а кад је примијетио камеру, смијао се и махао а потом ју је онеспособи. Дјечак убица је рекао да је ставио мајицу преко камере, пише Блиц.
Утврђено је да је Владимир Кецмановић у том периоду користио апликацију за контролу камере у стану.
Дјечак убица је извадио из ормара два пиштоља, са укупно 92 метка и рекао је да је планирао све да их искористи.
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Пиштоље је ставио ставио у фиоку радног стола гдје их је држао до ујутру.
Потом је дјечак убица извршио различите претраге на интернету попут "Министарство одбране Украјине", "мобилни телефони, тарифни пакети, интернет".
Око 2 или 3 часа, уочи масакра у ОШ "Владислав Рибникар", дјечак убица је у купатилу правио молотовљеве коктеле и сакрио их је у радном столу. Имао је замисао да их баци на врата учионице и да спречи уколико би неко покушао да интервенише.
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Потом је поново претраживао на интернету "Србија уводи доживотне казне", "да ли се може отвори брава пиштоља". Посљедња претрага на интернету је забиљежена око 5.30 часова.
Дјечак убица је око 6.20 извршио претрагу на интернету "Мој ЕС дневник".
Иако је требало да заједно крену око 8 сати, Миљана Кецмановић је са кћерком отишла из стана у којем је сам остао дјечак убица.
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Он је направио слику гдје је на тепих ставио два пиштоља, оквире за пиштољ и четири Молотовљева коктела. У стану је репетирао "чешку збројевку".
У 8.31 сати је Миљана дјечаку убици послала поруку: "Јел си успео да стигнеш на час", а дјечак убица је два минута касније ушао у ходник школе и стао.
Чувар Драган је отворио врата и разговарао са дјечаком убицом неколико минута.
Дјечак убица је потом са ранцем окаченим око струка са предње стране ушао у хол.
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Драган је устао са пулта и окренуо леђа дјечаку убици када је он из ранца извадио пиштољ и испалио први хитац.
У холу школе је убио Драгана, Ану Божовић, Бојану Асовић и Софију Негић.
Кроз хол се кретао и замијенио први оквир. Пуцао је и у правцу дјечака који је бјежао низ ходник, али га није погодио.
Кретао се кроз ходник где је дошао до кабинета историје. Унутра је било 23 ђака, наставница историје и студент на пракси.
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Дјечак убица је изјавио да је насумично пуцао и да му се ништа није отело контроли.
У учионици је испалио најмање 45 метака, а 34 су погодиле жртве.
У учионици су пронађена два оквира и ранац дјечака убице у којем су пронађени: пиштољ, оквир са 10 метака, Молотовљеви коктели, мајица, шорц, дигитрон, селотејп, лењир...
Он је потом изашао кроз прозор учиниоце. У школском дворишту је одбацио пиштољ без метка у цијеви. Дјечак убица је рекао да је то одбацио да би заштитио себе.
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Потом је трчао према дрвету гдје је сјео и рукама се ухватио за лице гледајући у истом правцу око минут.
Затим је отрчао на други крај дворишта одакле је позвао полицију. Тада је рекао да је пуцао, да је узео очев пиштољ, да је ранио некога, не зна кога и не зна колико њих, да је то учинио зато што је психопата, да му није нико рекао да је психопата, да није био љут, једноставно се осјетио тако. Рекао је да је морао да се смири и рекао је гдје је оставио пиштољ. У току разговора је и ухапшен.
Дјечак убица је рекао да је звао полицију јер је мислио да је то исправно, а плашио се да неко може да га повреди или убије.
Масакр у ОШ "Владислав Рибникар", од првог хица који је испалио у чувара Драгана, до тренутка када је изашао кроз прозор трајао је 2 минута и 1 секунду.
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Од 66 испаљених хитаца, жртве је погодио са 75 одсто. Утврђено је вјештачењем да је постојала велика брзина пуцања што је проузроковало грешке у окидању.
Дјечак убица је испричао да је двије или три недјеље прије масакра одлучио и планирао то да уради. Он је за радним столом написао списак са именима дјеце и направио скицу школе. То је био његов први корак у планирању. То је чувао у фиоци стола.
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Такође, претраживао је на интернету "комплекс ниже вриједности и комплекс ниже вриједности су два лица исте медаље", "антисоцијално понашање код дјеце", "ревидирани портрет психопата", "антисоцијални поремећај личности", "сајт чешка збројевка", "волим животиње да ли и даље могу да будем психопата", "зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње", "смртна казна у Србији", "Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста", "разлика између психопата и нормалних људи".
Подсјетимо, Владимир је осуђен на 14 година и шест мјесеци затвора, а Миљана Кецмановић на двије године и 11 мјесеци затвора.
Након пресуде Кецмановићима огласио се главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић, који је навео да ће тужилаштво уложити жалбу поводом висине изречених казни.
Предсједник судског већа изјавио је приликом образложења пресуде да је дјечак убица масакр починио за 2 минута и 1 секунду од тренутка када је испалио први метак у чувара Драгана.
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Анђелко Аћимовић, отац дјевојчице Ангелине, која је 3. маја 2023. године убијена у масакру у ОШ "Владислав Рибникар", огласио се за Блиц ТВ након пресуде којом су родитељи убице њихове кћерке оглашени кривим и осуђени на затворске казне. Он је по изласку из суда навео да је презадовољан пресудом и поручио да је садашњи судија Драган Мартиновић, који је донео одлуку "маестрално урадио свој посао".
Адвокат Стефан Ћорда навео је да он и његове колеге адвокати који су заступали породице жртава у ОШ "Владислав Рибникар" не могу да уложе жалбе на пресуду, већ само тужилаштво на висину изречене казне, као и одбрана Кецмановића која може да се у целости жали на пресуду.
- Имајући у виду да овај поступак тече у благовременим роковима, очекујем да ћемо до краја године да имамо расплет - навео је Ћорда.
Предсједник судског већа Драган Мартиновић, током образложења пресуде говорио о оружју које је пронађено код Кецмановића.
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