Logo

Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 17:33

Коментари:

0
Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

Током трочасовног образложења пресуде родитељима дјечака који је починио масовно убиство у ОШ „Владислав Рибникар”, поступајући судија Вишег суда у Београду и пуномоћница оштећених породица, адвокатица Зора Добричанин Никодиновић, открили су узнемирујуће детаље из телефона малољетника.

Анализа његове комуникације и порука које је слао вршњацима у периоду који је претходио 3. мају 2023. године потврдила је да су родитељи грубо занемарили његово психичко стање.

Вјесник-Загреб-27112025

Регион

Потврђена оптужница за пдметање пожара у згради ''Вјесника''

Судија је током изрицања пресуде цитирао једну од кључних порука коју је малољетни К.К. прије злочина послао свом школском другу, а која данас звучи злокобно:

„Било би занимљиво да упадну терористи у школу па да бјежимо по школи”

Како је наведено у судници, у телефону тринаестогодишњака пронађено је још неколико порука сличне, узнемирујуће садржине које су слате пријатељима и вршњацима. Међутим, поступајући судија је нагласио да те поруке свјесно неће јавно читати током излагања пресуде, а све у циљу заштите приватности и безбједности малољетних лица која су била укључена у поступак.

Пуцао и у дјечаке који су мислили да му је најбољи друг

Ове поруке и каснији чин показали су, према оцјени суда, потпуно одсуство емпатије и неразумијевање емоција других људи. Дјечак је имао озбиљне потешкоће у препознавању блискости и пријатељства, а о томе свједочи и податак из пресуде да је кобног 3. маја пуцао чак и у дјечаке који су вјеровали да му је он најбољи друг у одјељењу. Обојицу је тешко повриједио, а један од њих, који је погођен у предјелу врата, и дан-данас се налази на лијечењу.

Особе из БиХ на црној листи САД

Свијет

Још четири особе из БиХ на америчкој црној листи

Отац га у поруци назвао психопатом, он истраживао појам на интернету

Поред комуникације са вршњацима, суд је анализирао и поруке унутар саме породице Кецмановић, из којих је закључено да су односи између малољетника, његове сестре и родитеља били озбиљно нарушени и прожети честим погрдним ријечима и неслагањима.

У списима предмета посебно је издвојена порука у којој је отац Владимир Кецмановић свог сина у једном тренутку у комуникацији ословио ријечју „психопата”. Након тога, како је утврдила истрага, дјечак је на интернету почео манијакално да претражује тај појам, истражујући поруке и текстове о томе „шта значи бити психопата”, „шта је комплекс више, а шта ниже вриједности”, као и „да ли неко може да буде психопата ако воли животиње”.

kosta kecmanovic

Србија

Откривено гдје је дјечак убица из Рибникара и шта се дешава с њим

Такође, прије него што је послао поруке друговима и кренуо у крвави пир, он је на интернету истраживао масовна убиства у школама са највише жртава, гледао изјаве мајке једног од убица из америчке школе „Цолумбине”, и претраживао информације о увођењу доживотне казне затвора у Србији, свјестан да ће након злочина бити затворен, што је, како је сам изјавио, и желио како би се склонио од куће.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владислав Рибникар

Коста Кецмановић

Владимир Кецмановић

Миљана Кецмановић

Коментари (0)

Прочитајте више

JK Jelena Karleuša

Сцена

Несрећник болестан од зла: Карлеуша послала јасну поруку Конаковићу

3 ч

1
Дјечак из Ливна открио за кога навија

Фудбал

Хтио сам навијати за Србе: Дјечак из Ливна постао хит у региону

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи код Дубровника, други повријеђен

3 ч

0
Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Мајка заборавила дијете у аутомобилу, беба преминула од врућине: Трагедија у Њемачкој

4 ч

0

Више из рубрике

Ауто ударило у бандеру код Лакташа

Хроника

Аутом ударио у бандеру код Лакташа

6 ч

0
Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

Хроника

Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог

6 ч

3
Мучен малољетник у Бањалуци

Хроника

Мучен малољетник у Бањалуци

9 ч

0
Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

Хроника

Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

21 ч

0

  • Најновије

19

30

Борци незадовољни због медијске харанге са лажних профила

19

26

Централни регистар привреде- бољи увид у пословање

19

24

Расте број обољелих и преминулих од еболе: Здравствени стручњаци упозоравају да ће стање бити и горе

19

20

Прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

19

15

Шта кажу стручњаци: Када ће појефтинити гориво у Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима