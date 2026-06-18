Дјечак убица прије масакра слао језиве поруке другарима: ''Било би занимљиво да упадну терористи''

Аутор:АТВ редакција
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Током трочасовног образложења пресуде родитељима дјечака који је починио масовно убиство у ОШ „Владислав Рибникар”, поступајући судија Вишег суда у Београду и пуномоћница оштећених породица, адвокатица Зора Добричанин Никодиновић, открили су узнемирујуће детаље из телефона малољетника.
Анализа његове комуникације и порука које је слао вршњацима у периоду који је претходио 3. мају 2023. године потврдила је да су родитељи грубо занемарили његово психичко стање.
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Судија је током изрицања пресуде цитирао једну од кључних порука коју је малољетни К.К. прије злочина послао свом школском другу, а која данас звучи злокобно:
„Било би занимљиво да упадну терористи у школу па да бјежимо по школи”
Како је наведено у судници, у телефону тринаестогодишњака пронађено је још неколико порука сличне, узнемирујуће садржине које су слате пријатељима и вршњацима. Међутим, поступајући судија је нагласио да те поруке свјесно неће јавно читати током излагања пресуде, а све у циљу заштите приватности и безбједности малољетних лица која су била укључена у поступак.
Ове поруке и каснији чин показали су, према оцјени суда, потпуно одсуство емпатије и неразумијевање емоција других људи. Дјечак је имао озбиљне потешкоће у препознавању блискости и пријатељства, а о томе свједочи и податак из пресуде да је кобног 3. маја пуцао чак и у дјечаке који су вјеровали да му је он најбољи друг у одјељењу. Обојицу је тешко повриједио, а један од њих, који је погођен у предјелу врата, и дан-данас се налази на лијечењу.
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Поред комуникације са вршњацима, суд је анализирао и поруке унутар саме породице Кецмановић, из којих је закључено да су односи између малољетника, његове сестре и родитеља били озбиљно нарушени и прожети честим погрдним ријечима и неслагањима.
У списима предмета посебно је издвојена порука у којој је отац Владимир Кецмановић свог сина у једном тренутку у комуникацији ословио ријечју „психопата”. Након тога, како је утврдила истрага, дјечак је на интернету почео манијакално да претражује тај појам, истражујући поруке и текстове о томе „шта значи бити психопата”, „шта је комплекс више, а шта ниже вриједности”, као и „да ли неко може да буде психопата ако воли животиње”.
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Такође, прије него што је послао поруке друговима и кренуо у крвави пир, он је на интернету истраживао масовна убиства у школама са највише жртава, гледао изјаве мајке једног од убица из америчке школе „Цолумбине”, и претраживао информације о увођењу доживотне казне затвора у Србији, свјестан да ће након злочина бити затворен, што је, како је сам изјавио, и желио како би се склонио од куће.
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