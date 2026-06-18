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Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи код Дубровника, други повријеђен

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 15:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Мотоциклиста је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи у којој су учествовала два мотоцикла јутрос око 4:45 часова на Јадранској магистрали, на подручју видиковца код Дубровника, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.

Други мотоциклиста је због задобијених повреда превезен у дубровачку болницу. Током увиђаја, саобраћај на том дијелу Јадранске магистрале био је обустављен и преусмјерен из правца Жупа дубровачка према Бргату и Комолцу.

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Из Дубровника је због саобраћајне несреће омогућен слободан пролаз кроз Зону посебног саобраћајног режима око историјског језгра града у правцу Жупе дубровачке.

(Индекс.хр)

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Тагови :

Дубровник

Хрватска

погинуо мотоциклиста

увиђај

Саобраћајна несрећа

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