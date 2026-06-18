Нестало дијете на Драви

Аутор:АТВ редакција
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На ријеци Драви у Селници Подравској вечерас је нестало дијете, а у току је полицијска потрага.
Како је саопштила Полицијска управа копривничко-крижевачка, дојава о нестанку запримљена је у 20:39. На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници те се подузимају мјере трагања за несталим дјететом.
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