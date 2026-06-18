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Колумбија побједом започела Мундијал, Узбекистан пружио добру партију

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 06:52

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Колумбија и Узбекистан СП
Фото: Tanjug/AP Photo/Fernando Llano

Фудбалери Колумбије побиједили су Узбекистан резултатом 3:1 у посљедњем мечу првог кола Групе К на Светском првенству и тако оправдали улогу фаворита против селекције која први пут наступа на мундијалској сцени.

Током већег дијела првог полувремена гледана је чврста и тактички дисциплинована утакмица са мало прилика.

Колумбија је имала више лопту у посједу, али је тешко проналазила пут до добро организоване одбране Узбекистана.

Најбољу шансу пропустио је Луис Дијаз, који је у 33. минуту погодио стативу.

Играчи Колумбије славе трећи погодак

Ипак, иницијатива Јужноамериканаца исплатила се четири минута прије одласка на одмор.

Џеферсон Лерма је одлично пронашао Данијела Муњоза, а десни бек Колумбије је мајсторским волеј ударцем савладао Уткира Јусупова за вођство на полувремену.

Узбекистан је у наставку заиграо знатно офанзивније и награда је стигла у 60. минуту. Елдор Шомуродов је послије продора са десне стране упутио атрактиван ударац из окрета, голман Колумбије није успео добро да реагује, а на одбијену лопту најбрже је стигао Абосбек Фајзулајев и главом је послао у мрежу за изједначење.

Радост азијске селекције трајала је свега пет минута. Колумбијци су искористили грешку ривала на средини терена, а Луис Дијаз је после контранапада прецизним ударцем са ивице казненог простора поново донио предност свом тиму.

До краја сусрета Узбекистан је покушавао да стигне до новог изједначења и у неколико наврата озбиљно запријетио, али није успио да матира Варгаса.

Коначних 3:1 поставио је резервиста Леандро Кампаз у деветом минуту надокнаде времена, када је послије центаршута Ернандеза главом затресао мрежу и отклонио све дилеме око побједника.

Колумбија је уписала важна три бода на старту такмичења и преузела прво место у групи К, док је Узбекистан, упркос поразу на свом историјском дебију на Свјетском првенству, оставио добар утисак и показао да може да буде незгодан противник у наставку турнира.

(РТС)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Колумбија

Узбекистан

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