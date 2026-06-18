Колумбија побједом започела Мундијал, Узбекистан пружио добру партију

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Колумбије побиједили су Узбекистан резултатом 3:1 у посљедњем мечу првог кола Групе К на Светском првенству и тако оправдали улогу фаворита против селекције која први пут наступа на мундијалској сцени.
Током већег дијела првог полувремена гледана је чврста и тактички дисциплинована утакмица са мало прилика.
Колумбија је имала више лопту у посједу, али је тешко проналазила пут до добро организоване одбране Узбекистана.
Најбољу шансу пропустио је Луис Дијаз, који је у 33. минуту погодио стативу.
Ипак, иницијатива Јужноамериканаца исплатила се четири минута прије одласка на одмор.
Џеферсон Лерма је одлично пронашао Данијела Муњоза, а десни бек Колумбије је мајсторским волеј ударцем савладао Уткира Јусупова за вођство на полувремену.
Узбекистан је у наставку заиграо знатно офанзивније и награда је стигла у 60. минуту. Елдор Шомуродов је послије продора са десне стране упутио атрактиван ударац из окрета, голман Колумбије није успео добро да реагује, а на одбијену лопту најбрже је стигао Абосбек Фајзулајев и главом је послао у мрежу за изједначење.
Радост азијске селекције трајала је свега пет минута. Колумбијци су искористили грешку ривала на средини терена, а Луис Дијаз је после контранапада прецизним ударцем са ивице казненог простора поново донио предност свом тиму.
До краја сусрета Узбекистан је покушавао да стигне до новог изједначења и у неколико наврата озбиљно запријетио, али није успио да матира Варгаса.
Коначних 3:1 поставио је резервиста Леандро Кампаз у деветом минуту надокнаде времена, када је послије центаршута Ернандеза главом затресао мрежу и отклонио све дилеме око побједника.
Колумбија је уписала важна три бода на старту такмичења и преузела прво место у групи К, док је Узбекистан, упркос поразу на свом историјском дебију на Свјетском првенству, оставио добар утисак и показао да може да буде незгодан противник у наставку турнира.
(РТС)
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