Ливаковић спашавао Хрвате, али га Енглези ''избушили''

Аутор:Стеван Лулић
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Репрезентација Хрватске поражена је на отварању Свјетског првенства од Енглеске резултатом 4:2.
Иако је на голу имала сјајног Доминика Ливаковића, то је није спасило па су бодови припали Енглезима.
Резултат би вјероватно био много већи да на голу није стајао нестварни Ливаковић који је скидао неке немогуће лопте.
Лоше је почело за Хрвате. Већ у 12. минуту досуђен је пенал за репрезентацију Енглеске. Генијални Ливаковић скида шут Кејна, али судија понавља казнени ударац јер је хрватски голман раније изашао са линије. Из другог покушаја Кејн ипак погађа за предност.
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Међутим, славље Три лава није дуго трајало. Као што то Ватрени иначе раде, експресно се враћају у игру. Послије феномалне акције Батурина тресе мрежу противника за 1:1.
Свега шест минута касније Енглеска враћа предност, и то поново Харија Кејна. Овај пут није са бијеле тачке већ послије корнера главом.
Ипак, по навици, брзином муње стиже изједначење.
Играо се пети минут надокнаде првог полувремена када Батурина погађа за изједначење након још једне сјајне акције.
На почетку другог полувремена дјеловало је да је Хрватска посустала што јој се обило о главу већ након два минута. Енглеска није могла боље да отвори наставак, Белингем је побјегао по десној страни, пришао и из казненог простора погодио даљи угао Ливаковићевог гола.
У наставку, Енглеска је вршила све већи притисак, али је Хрватска на голу имала чудотворца који је у више наврата показао праву магију.
Ипак, није био свемоћан и посустао је у 85. минуту. Послије контранапада, на асистенцију Саке, погађа Рашфорд и ставља тачку на овај меч.
Иако је примио четири гола, хрватски голман Доминик Ливаковић одушевио је свијет што можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
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