Посљедњи Апач из Бањалуке је ту и даље: Сјећате ли се Желимира Шарића

Аутор:АТВ
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Генерације Титових пионира одрастале су шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека уз култне филмове "Винету".
Али, мало је њих знало да су у том свјетском мегахиту глумила и двојица Бањалучана: Желимир Шарић и Хусеин Чокић.
На та времена су се недавно подсјетили љубитељи ових филмова из неколико европских држава, окупљени у групу “Винету носталгија”. На традиционалном сусрету у Стариграду код Задра Желимир Шарић је био права звијезда.
Дијелио је аутограме, потписивао фотографије, књиге и плакате и препричавао анегдоте из младости.
Нажалост, Хусеин Чокић, глумац који је са њим у филму “Винету” дијелио сет, преминуо је у априлу ове године.
А Желимир Шарић, који је глумио посљедњег Апачи ратника, јавности је познатији као радијски и ТВ водитељ и новинар. Старији Бањалучани памте како је водио дневнике на Радио Бањалуци, заједно са Јадранком Мудреновић, а потом и ТВ дневнике на Телевизији Сарајево.
У пензионерским данима Желимир је био – морепловац. Препловио је Медитеран и Атлантик, уживајући у мирном мору, након стресних година у медијима.
А како се нашао на филму? Па, био је млад, згодан, физички преспреман и – знатижељан. И нашао се у право вријеме на правом мјесту.
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Тада 18- годишњег гимназијалца, рођеног у Задру, филмаши су запазили када су снимали у Стариграду.
"Прво су ме ангажовали као каскадера и статисту, али су послије гледали да будем увијек негдје близу главних глумаца, па сам добио епизодну улогу ратника из народа Апачи. Винету је, дакле, био мој поглавица", испричао је Желимир раније за "Српскаинфо".
Посљедњи Апачи ратник је глумио на слаповима Крке, у околини Дубровника и у Поповом Пољу код Требиња.
По романима њемачког писца Карла Маја снимљено 16 филмова о индијанском поглавици Винетуу. Ови филмови, снимани у Југославији, били су изузетно популарни широм свијета, а поготово у тадашњој Западној Њемачкој.
"Кад је у једном филму Винету погинуо, у Њемачкој су избили протести, па су продуценти били приморани да оживе славног поглавицу", присјећа се Желимир.
О свему овом су се љубитељи “Винетуа” сити испричали на шестодневном дружењу у хотелу ”Барба” у Стариграду. На крају приче, весело друштво из Аустрије, Њемачке, БиХ и Хрватске фотографисало се за успомену и дуго сјећање на ријеци Зрмањи.
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Био је то 7. сусрет групе “Винету носталгија”.
Прије двије године на овом бајковитом мјесту на обронцима Велебита Желимир Шарић и и Ивица Здравковић, њемачки глумац поријеклом из Прокупља, снимали су документарац о култним вестернима, сниманим прије шест деценија.
А све те сусрете и доживљаје је забиљежио је бањалучки фотограф Слободан Рашић Бобара.
Дакле, Винету је ипак жив!
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