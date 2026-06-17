Да ли је овај човјек заправо човјек: Погледајте генијалност Ливаковића

Аутор:Стеван Лулић
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Хрватска против Енглеске отвара Свјетско првенство у фудбалу, а као што је и очекивано на терену је велика борба.
Колико жара Хрвати у себи имају можда најбоље доказује борбеност њиховог голмана Доминика Ливаковића.
Након првих 45 минута био је "егал" (2:2), а онда су Енглези на самом старту повели са 3:2.
Кренула су Три лава потом да нападају још жешће и притиснули гол Ливаковића, међутим "октопод" на голу Хрватске није се дао.
Магију коју је голман Ватрених приредио у 57. минуту тешко је ријечима описати, зато је најбоље да погледате у видео снимку у наставку.
My goodness what a double save from Croatia goalkeeper Livakovic #ENGCRO https://t.co/6iKI79wvvy— The Final Whistle (@Rufus_45) June 17, 2026
И то није све. Свега два минута касније имао је још невјероватније интервенције.
И њих је готово немогуће описати.
Зато, погледајте их у наставку...
🚨🌎 WHAT AN INSANE DOUBLE SAVE BY LIVAKOVIC! WOW! 🤯🇭🇷 pic.twitter.com/6Z0lDJJWJE— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 17, 2026
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