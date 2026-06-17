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Да ли је овај човјек заправо човјек: Погледајте генијалност Ливаковића

Аутор:

Стеван Лулић
17.06.2026 23:46

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Доминик Ливаковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Jessica Tobias

Хрватска против Енглеске отвара Свјетско првенство у фудбалу, а као што је и очекивано на терену је велика борба.

Колико жара Хрвати у себи имају можда најбоље доказује борбеност њиховог голмана Доминика Ливаковића.

Након првих 45 минута био је "егал" (2:2), а онда су Енглези на самом старту повели са 3:2.

Кренула су Три лава потом да нападају још жешће и притиснули гол Ливаковића, међутим "октопод" на голу Хрватске није се дао.

Магију коју је голман Ватрених приредио у 57. минуту тешко је ријечима описати, зато је најбоље да погледате у видео снимку у наставку.

И то није све. Свега два минута касније имао је још невјероватније интервенције.

И њих је готово немогуће описати.

Зато, погледајте их у наставку...

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Тагови :

Доминик Ливаковић

Енглеска Хрватска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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