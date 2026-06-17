Крај рата: Потписано је на даљину

Аутор:АТВ
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Сједињене Америчке Државе и Иран су електронски потписали Меморандум о разумијевању за окончање рата и он је ступио на снагу, објавио је новинар америчког портала Аксиос Барак Равид на платформи Икс, позивајући се на два висока америчка званичника.
Они су рекли да је потписивање било "на даљину" и да је Меморандум о разумијевању већ ступио на снагу.
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Аксиос је претходно јавио да САД, Иран и посредници разговарају о томе да се потписивање Меморандума о разумијевању обави до краја дана преко видео линка, умјесто у петак у Швајцарској.
Неименовани дипломата из једне од земаља посредника навео је да су разговори о убрзавању процеса потписивања имали за циљ отварање Ормуског мореуза пре петка, уз сагласност обје стране.
Још један разлог би могао да буде смањење политичког притиска на Бијелу кућу да објави текст Меморандума о разумијевању, међутим неименовани извор упознат са дискусијама тврди да је Иран захтијевао да се текст не објављује до формалног потписивања и негирао је да Бијела кућа реагује на политички притисак.
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Ипак, чак и ако се вријеме потписивања промијени, састанак између делегација САД и Ирана, на челу са потпредсједником Венсом и предсједником иранског парламента Мохамедом Багером Галибафом, одржаће се у петак у Швајцарској, како је и планирано, тврде извори Аксиоса наводећи да се очекује да ће се у Швајцарској разговарати о покретању преговора о иранском нуклеарном програму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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