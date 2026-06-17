Објелодањен тајни меморандум са Техераном - откривени сви детаљи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Званичник Бијеле куће објелоданио је америчким медијима цијели текст меморандума о разумијевању са Ираном од 14 тачака.
Америчка верзија меморандума, који је електронски потписан 15. јуна, а формално би то требало да буде учињено у петак, 19. јуна у Швајцарској, незнатно се разликује од текста који је раније процурио у медије.
У првој тачки наводи се да САД, Иран и њихови савезници проглашавају тренутни и трајни прекид војних операција на свим фронтовима, укључујући и Либан и обавезују се да неће покретати рат или војну операцију једни против других.
Предвиђа се поштовање суверенитета и територијалног интегритета САД, Ирана и Либана, као и немијешање у унутрашња питања, а Вашингтон и Техеран се обавезују да постигну коначни споразум у року од 60 дана, који може бити продужен уз обострану сагласност.
САД се обавезују да ће одмах по потписивању почети уклањање своје поморске блокаде Ирана, што треба да буде завршено у року од 30 дана. Бродски саобраћај биће успостављен сразмјерно предратном саобраћају који обнови Иран.
Истовремено, САД треба да уклоне своје оружане снаге за 30 дана од постизања коначног споразума.
Иран се обавезује да ће предузети мјере да омогући безбједан пролаз комерцијалних бродова кроз Ормуски мореуз, без накнаде током 60 дана.
Након тога, Иран треба да води дијалог са Оманом о успостављању будуће администрације и поморских услуга у Ормуском мореузу. У истој одредби се каже да тај нови аранжман треба да узме у обзир друге земље Залива и међународно право.
Импликације ове одредбе су да постоји могућност да Иран почне да наплаћује пролаз кроз теснац, преноси РТ Балкан.
Саобраћај кроз Ормуз треба да почне одмах, те успостављен у потпуности за 30 дана, због потребе за уклањањем техничких и војних препрека и деминирањем пролаза који ће извршити Иран.
Вашингтон се обавезују да ће са регионалним партнерима развити план са најмање 300 милијарди америчких долара за обнову и економски развој Ирана, али се не спомиње да ће та средства доћи из Сједињених Држава.
Каже се да ће механизми за овај план бити дио коначног споразума, а да ће Вашингтон издати све неопходне дозволе и лиценце.
САД се обавезују да ће укинути све врсте санкција против Ирана, укључујући и оне које је изгласао Савјет безбедности УН, као дио коначног споразума.
Иран овим меморандумом поново потврђује да неће набављати нити развијати нуклеарно оружје, а питање залиха обогаћеног уранијума биће регулисано механизмом који ће бити обострано договорен.
До коначног споразума, САД и Иран се слажу да одрже статус кво, што значи да Иран неће мијењати статус свог нуклеарног програма, а Вашингтон неће уводити нове санкције или распоређивати додатне снаге у региону.
САД ће одмах по потписивању, па све до укидања санкција, издати изузећа за извоз иранске сирове нафте, нафтних производа и деривата, као и за све повезане услуге, укључујући банкарске трансакције, осигурања, транспорт и друго.
Замрзнута или ограничена иранска средства биће у потпуности стављена на располагање Техерану по усаглашеној процедури током преговора.
САД и Иран ће успоставити механизам за праћење примјене меморандума и будућег коначног споразума, који ће бити одобрен обавезујућом резолуцијом Савјета безбједности УН.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
1 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
00
02
23
46
23
17
23
12
23
05
Тренутно на програму