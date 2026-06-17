Психолог открива шта најсрећнији парови раде увече умјесто да гледају телевизију

Аутор:АТВ
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Вечери многих парова своде се на гледање телевизије након посла, али психолог Марк Траверс сматра да постоје бољи начини за повезивање.
Према његовим ријечима, најзадовољнијим паровима нису потребне велике промјене како би ојачали свој однос. Довољно је дио времена које би провели пред екраном замијенити активностима које подстичу разговор, сарадњу и блискост.
Траверс је издвојио пет ствари које људи у најсрећнијим везама раде увече умјесто гледања телевизије.
Заједничка шетња једна је од најједноставнијих алтернатива вечери пред телевизором. Осим што пружа прилику за лагану физичку активност, омогућава партнерима да разговарају без ометања екрана. Истраживања показују да опуштене шетње у природи могу подстаћи повезивање и друштвену интеракцију, преноси Индекс.
"Без екрана који вам одвлаче пажњу, лакше је бити физички и емоционално присутан за партнера", тврди Траверс за ЦНБЦ.
Кување може свакодневну обавезу претворити у заједнички пројекат. Испробавање нових рецепата пружа прилику за сарадњу, учење и стварање заједничких успомена.
Истраживања показују да припрема хране природно подстиче тимски рад и повјерење међу партнерима.
"Кување од партнера захтијева да се посвете једно другом и раде на остваривању заједничког циља", објашњава Траверс.
Парови се не морају увијек повезивати кроз озбиљне разговоре. Карте, друштвене игре, слагалице и видео-игре могу пружити забаву, смијех и заједничка искуства.
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Такве активности уносе спонтаност и помажу партнерима да изађу из рутине свакодневице.
"Ако можете изгубити без љутње и притом се добро насмијати, то је одлично за вашу везу", истиче Траверс.
Плес партнерима пружа прилику за физичку блискост, забаву и заједнички ритам. Може се практиковати код куће или кроз курсеве за парове.
Истраживања повезују уживање у плесу са задовољством у вези, нарочито када је фокус на забави, а не на савршенству.
"Плес позива парове да поново буду разиграни", наводи Траверс.
Заједнички креативни рад
Цртање, бојење, моделовање глином или друге креативне активности могу помоћи партнерима да се опусте и покажу другу страну своје личности.
Такви хобији омогућавају стварање нечега заједничким трудом и уносе више разиграности у свакодневицу. Посебно могу користити људима који ријетко имају прилику да изразе своју креативност.
"Уношење мало дјечје разиграности може много значити", закључује Траверс.
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