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Двије врсте лажи које су неопходне за сваку везу

Аутор:

АТВ
16.06.2026 20:49

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Искреност и повјерење важни су за сваку здраву везу, али психолог Марк Траверс истиче да потпуна и нефилтрирана искреност није увијек најбољи избор.

Психолог тврди да одређени облици неискрености понекад могу помоћи у очувању блискости, емоционалне сигурности и стабилности љубавних односа.

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При томе упозорава да је важно разликовати безазлене неистине од обмана које нарушавају повјерење. Истраживања показују да људи у одређеним ситуацијама чак више воле блажу верзију истине него грубе и потенцијално штетне коментаре.

Дакле, Траверс је истакао двије врсте "лажи" које су, према његовим ријечима, потребне свакој љубавној вези.

Просоцијалне лажи

Траверс објашњава да су просоцијалне лажи неистине које имају позитиван утицај на однос јер штите партнерова осјећања и подстичу блискост.

"Везе нису само системи размјене информација", наводи Траверс, истичући да партнери непрестано регулишу међусобни осјећај сигурности. Додаје да истраживања показују како људи понекад радије чују утјешну неистину него грубу истину.

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Као пример наводи ситуације у којима партнер жели да покаже захвалност за труд друге особе, а не да објективно процијени резултат.

"Циљ није оцијенити јело, већ потврдити партнеров труд и наклоност", објашњава Траверс. Додаје да такве "лажи" постају проблем тек када прикривају озбиљне несугласице или спречавају важне разговоре.

Заштитничке лажи

Друга врста су заштитничке лажи, које се користе како би се партнер заштитио од непотребног емоционалног бола.

"Ове лажи служе спречавању лоших осјећања и односе се на емоционалну регулацију, а не на манипулацију", напомиње Траверс.

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Објашњава да већина парова не коментарише сваку ситну несавршеност јер би то могло да створи непотребне сукобе. На примјер, партнер може рећи да му не смета нека ситна навика друге особе, иако му је повремено помало иритантна, јер сматра да није вриједна свађе.

(Индекс.хр)

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љубавне везе

Љубав

љубав и секс

партнерски однос

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