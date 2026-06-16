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Ова четири знака ће у наредним данима имати пуне новчанике

Аутор:

АТВ
16.06.2026 20:03

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Неки периоди у животу донесу више изазова него што смо очекивали, али према астролошким тумачењима, за четири знака Зодијака долази вријеме када се ствари коначно окрећу у њихову корист.

Четири хороскопска знака улазе у фазу великих унутрашњих промјена. Послије мјесеци преиспитивања, чекања и осјећаја да стално носе неки терет, долази тренутак када почињу да враћају самопоуздање и осјећај контроле над својим животом.

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Бик

Бикови су дуго улагали труд, стрпљење и енергију, али нису увијек добијали резултате које су очекивали. Сада долази период када би нешто што је дуго било на чекању могло поново да се покрене. Могућа је вијест, позив или прилика повезана са новцем, послом или пројектом који су већ скоро отписали. Ипак, савјет за Бикове је да не доносе импулсивне одлуке – оно што долази треба пажљиво сачувати и паметно искористити.

Рак

Ракови су познати по томе што често ћуте о ономе што их боли и много тога носе у себи. Међутим, пред њима је период у којем се породични и емотивни односи могу промијенити. Један искрен разговор могао би да донесе велико олакшање и да поправи однос који је дуго био затегнут. Неће бити важно ко је био у праву, већ ко је спреман да направи први корак.

Ебола

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Дјевица

Дјевице често превише анализирају сваки потез, па некада пропусте прилике јер желе да све буде савршено. Сада долази тренутак када би храброст могла да им донесе највећу награду. Нова пословна могућност, промјена правца или признање за труд који су дуго улагале може бити оно што им је недостајало.

Рибе

Рибе улазе у период када оно што су дуго држале у себи излази на површину. Иако често покушавају да сакрију колико им је стало, сада ће морати да послушају своје срце. Могућ је искрен разговор, емотивно признање или сусрет који ће промијенити начин на који гледају на љубав. Њихова интуиција биће јача него икад, а највећа промјена долази када схвате да не морају више да се претварају да им није стало.

(Жена Блиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

новац

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