Аутор:АТВ
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Производња је већ на добром путу, а тек су почели. Показали су то и Дани лаванде у Семберији.
"Ово су пионирски кораци. Дакле, ми смо они пионири у производњи, у органској производњи, то је пут којим се теже иде, али свако од нас зна зашто је кренуо тим путем и сигурни смо да ћемо на неки начин утабати те прве стазе и да ће нашим примером да се руководе и многи други бројни пољопривредни произвођачи", рекла је Свјетлана Марковић, власник газдинства "Лаванда Семберија".
"Свака заинтересованост наших органских произвођача је нама сигнал да радимо добро свој посао. Ми у Министарству пољопривреде редовно пружамо подршку органским произвођача, а „Лаванда Семберија“ је један рећи ћу, од лијепих пројеката у нашој републици", рекла је Драгана Зец, начелник Одјељења за органску производњу при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Органска производња у укупном обиму привреде Републике Српске није значајно заступљена. Подршка Министарства и Привредне коморе РС ипак даје резултате.
"Сви они који улазе у органску производњу, сви произвођачи, они су свјесни да је то изузетно тешко, али знају да када дођу до тог неког финалног производа, када се сертификује, наплати и прода, знају да је то стварно пун погодак", рекао је Владимир Милићевић из Удружења органских произвођача "Органско из Српске".
Економија
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"Имамо значајан раст органских произвођача у Републике Српске, тај број је негдје око 135 и свакако да све оне едукативне и промотивне активности које Привредна комора Републике Српске ради, дају значајан вјетар у леђа овој производњи", рекао је Срђан Мариновић из Подручне привредне комора Бијељина.
Потражња за органским производима је у порасту. Цијене су добре, рад је напоран, производња је скупа. Виши ниво органске, односно производње здраве хране у Републици Српској, захтијева још већу подршку Министарства пољопривреде, али и свих других надлежних, кажу произвођачи.
Ово је једино поље лаванде у Семберији, сваке године привуче велики број и оних који желе да пронађу мири или неке од производа од лаванде, него је и омиљена сценографија за најљепше фотографије које долазе из Бијељине и Семберије. И у наредном периоду трудиће се да ово поље заживи и постане једна од препознатљивих туристичких тачака везаних за Семберију.
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