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Наредних дана све топлије, за викенд и до 36 степени

Аутор:

АТВ
16.06.2026 12:11

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској наредних дана биће све топлије и температура ће расти, а за викенд се очекује и до 36 степени Целзијусових, речено је Срни у Републичком хидрометеоролошком заводу.

Метеоролог Милица Ђорђевић изјавила је да су данас и сутра могући локални пљускови, што ће, како је додала, бити све ријеђе.

Она је навела да ће данас дневна температура ваздуха бити од 24 до 31 степен, а сутра и у четвртак, 18. јуна, од 27 до 33 степена Целзијусова.

Ђорђевићева је истакла да ће дневна температура ваздуха у петак, 19. јуна, бити до 34 степена, а суботу и недјељу, 20. и 21. јуна, и до 36 степени Целзијусових.

"Највјероватније да ће се слично вријеме наставити до уторка, 23. јуна", додала је Ђорђевићева.

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