Наредних дана све топлије, за викенд и до 36 степени

Аутор:АТВ
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У Републици Српској наредних дана биће све топлије и температура ће расти, а за викенд се очекује и до 36 степени Целзијусових, речено је Срни у Републичком хидрометеоролошком заводу.
Метеоролог Милица Ђорђевић изјавила је да су данас и сутра могући локални пљускови, што ће, како је додала, бити све ријеђе.
Она је навела да ће данас дневна температура ваздуха бити од 24 до 31 степен, а сутра и у четвртак, 18. јуна, од 27 до 33 степена Целзијусова.
Ђорђевићева је истакла да ће дневна температура ваздуха у петак, 19. јуна, бити до 34 степена, а суботу и недјељу, 20. и 21. јуна, и до 36 степени Целзијусових.
"Највјероватније да ће се слично вријеме наставити до уторка, 23. јуна", додала је Ђорђевићева.
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