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Данас претежно сунчано и топлије

Аутор:

АТВ
16.06.2026 09:01

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Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно сунчано и топлије уз умјерену облачност, док ће послије подне од југозапада ка југу и истоку развој облака понегд‌је донијети пролазну кишу или пљускове са грмљавином.

Вјетар слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 24 до 31 степен Целзијусов, у вишим пред‌јелима од 19.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос сунчано уз умјерену облачност. Нешто више облака било је у западним и сјеверозападним подручјима.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница девет, Чемерно, Сребреница и Дринић 12, Иван седло, Нови Град, Србац, Соколац и Гацко 13, Добој 14, Сански Мост, Мркоњић Град, Приједор, Зворник, Рибник, Шипово, Кнежево и Калиновик 15, Сарајево, Тузла, Рудо и Бањалука 16, Бихаћ, Вишеград и Фоча 17, Бијељина, Ливно и Зеница 18, Билећа 20, Требиње 22 и Мостар 23 степена Целзијусова, преноси Срна.

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