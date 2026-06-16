Данас претежно сунчано и топлије

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити претежно сунчано и топлије уз умјерену облачност, док ће послије подне од југозапада ка југу и истоку развој облака понегдје донијети пролазну кишу или пљускове са грмљавином.
Вјетар слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 24 до 31 степен Целзијусов, у вишим предјелима од 19.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос сунчано уз умјерену облачност. Нешто више облака било је у западним и сјеверозападним подручјима.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница девет, Чемерно, Сребреница и Дринић 12, Иван седло, Нови Град, Србац, Соколац и Гацко 13, Добој 14, Сански Мост, Мркоњић Град, Приједор, Зворник, Рибник, Шипово, Кнежево и Калиновик 15, Сарајево, Тузла, Рудо и Бањалука 16, Бихаћ, Вишеград и Фоча 17, Бијељина, Ливно и Зеница 18, Билећа 20, Требиње 22 и Мостар 23 степена Целзијусова, преноси Срна.
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