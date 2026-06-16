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Пијан ударио пјешака па побјегао, полиција га исте вечери ухапсила

Аутор:

АТВ
16.06.2026 09:42

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Пијан ударио пјешака па побјегао, полиција га исте вечери ухапсила
Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор су идентификовали и ухапсили су лице Љ.С. из овог града, које је проузроковало саобраћајну незгоду у којој је једно лице лакше повријеђено.

Саобраћајна незгода се догодила 14.06.2026. године око 21,30 часова када је непознати возач проузроковао незгоду у којој је лакше повријеђен пјешак К.С. из Приједора, а потом се удаљио са лица мјеста.

Повријеђено лице превезено је на УКЦ Републике Српске, а предузетим мјерама и радњама утврђено је да је у незгоди учествовао Љ.С. из Приједора управљајући возилом марке „Opel“.

Исте вечери возач је лишен слободе и код истог је утврђено присуство алкохола у организму, а предметно возило пронађено и одузето.

О свему је обавјештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор којем ће се по комплетирању предмета против Љ.С. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди“, саопштено је из ПУ Приједора.

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Тагови :

ПУ Приједор

Полиција

хапшење

Повријеђен пјешак

ОЈТ Приједор

УКЦ Републике Српске

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