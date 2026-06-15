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Саобраћајка у Бањалуци: Повријеђен пјешак

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:19

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Полиција Републике Српске / Увиђај
Фото: АТВ

У бањалучком насељу Обилићево дошло је до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен пјешак, сазнаје портал Провјерено.

До незгоде је дошло у улици Стевана Булајића, на источном транзиту.

На терену су полиција и хитна помоћ, а због увиђаја један дио саобраћајнице је блокиран.

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Више информација биће познато након увиђаја.

/Провјерено.инфо/

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

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