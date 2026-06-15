Саобраћајка у Бањалуци: Повријеђен пјешак

Аутор:АТВ
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У бањалучком насељу Обилићево дошло је до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен пјешак, сазнаје портал Провјерено.
До незгоде је дошло у улици Стевана Булајића, на источном транзиту.
На терену су полиција и хитна помоћ, а због увиђаја један дио саобраћајнице је блокиран.
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Више информација биће познато након увиђаја.
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