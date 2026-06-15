Саобраћајка у Бањалуци: Повријеђен пјешак

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У бањалучком насељу Обилићево дошло је до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен пјешак, сазнаје портал Провјерено.

До незгоде је дошло у улици Стевана Булајића, на источном транзиту. На терену су полиција и хитна помоћ, а због увиђаја један дио саобраћајнице је блокиран. Србија Трагедија избјегнута за длаку: Мајка и дијете на Тари налетјели на медвједа Више информација биће познато након увиђаја. /Провјерено.инфо/

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