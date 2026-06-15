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Ухапшен још један осумњичени за убиство на Сењаку

Аутор:

АТВ
15.06.2026 20:40

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Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје
Фото: Telegraf video/Screenshot

У заједничкој акцији Вишег јавног тужилаштва у Београду, Управе криминалистичке полиције и Специјалне антитерористичке јединице ухапшен је још један осумњичени за убиство Александра Нешовића у ресторану "27" на Сењаку.

Ухапшени се сумњичи да је припремио терен за убиство или да је чак и лично пуцао на Нешовића, заједно са Сашом Вуковићем, који је у притвору од 14. маја, преноси Танјуг.

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Више јавно тужилаштво у оквиру проширене истраге обухватило је 12 осумњичених за убиство Нешовића које је извршено 12. маја у ресторану "27" на Сењаку.

Нешовићево тијело десетак дана касније пронађено је на подручју општине Инђија, у бурету закопаном код Јарковачког језера.

(СРНА)

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Тагови :

Сењак

Убиство

Александар Нешовић Баја

Александар Нешовић тијело

хапшење

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