Ухапшен још један осумњичени за убиство на Сењаку

Аутор:АТВ
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У заједничкој акцији Вишег јавног тужилаштва у Београду, Управе криминалистичке полиције и Специјалне антитерористичке јединице ухапшен је још један осумњичени за убиство Александра Нешовића у ресторану "27" на Сењаку.
Ухапшени се сумњичи да је припремио терен за убиство или да је чак и лично пуцао на Нешовића, заједно са Сашом Вуковићем, који је у притвору од 14. маја, преноси Танјуг.
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Више јавно тужилаштво у оквиру проширене истраге обухватило је 12 осумњичених за убиство Нешовића које је извршено 12. маја у ресторану "27" на Сењаку.
Нешовићево тијело десетак дана касније пронађено је на подручју општине Инђија, у бурету закопаном код Јарковачког језера.
(СРНА)
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