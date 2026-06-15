Тешке несрећа у БиХ: Аутомобили излетјели са пута, па завршили један на другом

Фото: АТВ БЛ

На пријевоју Комар код Травника десила се саобраћајна несрећа у послијеподневним сатима.

Судећи према фотографијама, учествовала су два возила. Оба су завршила поред цесте један на другом, с очитом већом материјалном штетом. Хроника Младић с Балкана ухапшен у случају мртве бебе на граници у Аустрији: Обдукција открила ужас Засад нема информација има ли повријеђених. Како јавља читалац портала ''Аваз'', двије хитне помоћи су прошле ка мјесту несреће. У МУП-у Средњобосанског кантона тренутно немају информације да се несрећа десила.

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