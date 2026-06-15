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Ухапшен власник рафтинга и скипера након погибије мушкарца на Неретви

Аутор:

АТВ
15.06.2026 12:01

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Зашто је неретва најхладнија
Фото: Pexel/Sezer Ünlü

У ријеци Неретви на подручју Коњица пронађено је беживотно тијело мушкарца, а полиција је након првих оперативних сазнања ухапсила власника рафтинга и скипера, потврђено је из МУП-а Херцеговачко-неретванске жупаније.

Како се наводи у полицијском саопштењу, 13. јуна 2026. године у 16:15 сати Полицијској управи Коњиц обратио се П. Ф. из Коњица, који је пријавио да је током спуштања чамцем с групом колега низ ријеку Неретву, на локалитету Калајџиног потока, код бука „С“, уочио беживотно тијело непознате мушке особе како плута површином ријеке.

Према пријави, тијело је ријека носила низводно према мјесту Џајићи, на подручју општине Коњиц.

На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници и д‌јелатници Хитне помоћи. Оперативним радом утврђено је да се ради о М. Е. (1989.) из Тузле.

Дежурни љекар Хитне помоћи Коњиц прегледом тијела уочио је повреде у пред‌јелу главе, док је смрт, према првим информацијама, највјеројатније наступила утапањем.

Полицијски службеници дошли су и до сазнања о власнику рафтинга те скиперу. Они су пронађени, ухапшени и доведени у службене просторије ради криминалистичке обраде.

О свему је обавијештен дежурни тужилац, као и Од‌јел криминалистичке полиције. На мјесту догађаја обављен је увиђај, а полиција наставља предузимати све потребне мјере и радње како би се расвијетлиле околности овог догађаја.

(Херцеговина.инфо)

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Тагови :

рафтинг

погибија

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