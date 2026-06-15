Марић пита Станивуковића: Гдје је нестао билборд о "транспарентним набавкама" у Градској управи

Аутор:АТВ
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Предсједник Синдиката управе Републике Српске Божо Марић упитао је градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића гдје нестао његов билборд о "транспарентним набавкама Градске управе, гдје је нестала лична карта града Бањалука".
"Ми смо имали низ конференција за новинаре пред Градском управом, гдје смо имали један пригодан слоган за градоначелника "Био си нова нада, постао си гробар радничких права" које је упућено градоначелнику Драшку Станивуковићу јер се он у јавности представљао као нека нова политичка нада која ће донијети "благостање и грађанима и радницима у Градској управи", рекао је Марић.
Говорећи о пресуди Владимира Пудара, Марић је напоменуо да је пресуда стигла прошле седмице.
Пудар је, каже Марић, вршећи службену дужност комуналног полицајца током радног задатака физички нападанут и нанесене су му тешке тјелесне повреде.
"Нико из Градске управе није стао у заштиту Пудара, осим мене и Синдиката управе. Због тога смо ми и поднијели тужбу против Града због непоступања и господин Пудар је добио ту пресуду заједно са адвокатом који је ангажован. Сада ће Градска управа Бањалука, односно, порески обвезници да намире сву материјалну штету коју претрпио Пудар. Све се то могло избјећи да је Станивуковић поступио у складу са законом и да је радио оно што је требало да ради", нагласио је Марић, гостујући у нашем Јутарњем програму.
Додао је да је ово тек прва пресуда у низу коју ће сигурно добити против Станивуковића.
"Убрзо креће ново суђење у вези са незаконитим отказом које је добио Владимир Пудар, јер је гостујући у Јутарњем програму само истакао да радници у Градској управи нису добили повећање како је речено. Приликом доласка на посао већ га је чекало рјешење о отказу. Владимир Пудар је 20 година био радник Градске управе", поручио је Марић.
Марић је упитао Станивуковића "ако није хтио да заштити свог радника шта онда да очекују грађани", кога ће он да заштити, на који начин.
"Ми ћемо наставити нашу правну борбу", закључио је Марић.
(РТРС)
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