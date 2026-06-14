Крфска улица обиљежила 40 година постојања, Цвијановићева са унуком на дружењу са мјештанима

Аутор:АТВ
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Крфска улица у Бањалуци обиљежила је данас 40 година постојања и тим поводом велики број дјеце, родитеља, бака и дека уживали су у бројним садржајима организованим тим поводом.
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић данас се са унуком Невом дружила са мјештанима и дјецом у Крфској улици.
Цвијановићева је истакла је да ово лијепо дружење поводом великог јубилеја и захвалила је мјештанима на позиву да се друже.
"Треба да обиљежимо сваки важан догађај у нашем граду, а ово је један од тих. Лијеп дан за лијепо дружење у великом, сјајном друштву", рекла је Цвијановићева у објави на Инстаграму.
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик каже да је предивно видјети овај број дјеце и задовољних родитеља.
"Ово су као дани породице", рекао је Додик.
Он је додао да се труде да обиђу сва насеља у Бањалуци, да слушају све потребе да би видјели на који начин још могу да допринесу и помогну.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Горан Маричић дао је пуну подршку грађанима и захвалио организаторима и свима онима који су дали допринос да се данас мјештани Крфске улице и насеља Старчевица и Обилићево осјећају пријатно и друже
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