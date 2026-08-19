Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Србије добили нове дресове: Носиће их сљедеће две године, премијерно објављен изглед Мушка сениорска репрезентација Србије у четвртак, 20. августа, у Београдској арени, премијерно ће заиграти у новом "Најк" дресу, у којем ће наш тим наступати током наредне двије године. Нови дрес биће представљен на пријатељској утакмици против Француске, која почиње у 20 часова.
Препознатљиви идентитет репрезентације сада је употпуњен савременим технолошким рјешењима намијењеним врхунским спортским перформансама. На развоју новог дреса заједнички су радили маркетинг Кошаркашког савеза Србије и "Најк" тим, са циљем да се препознатљив изглед наше репрезентације повеже са најсавременијим рјешењима за врхунске спортисте, кажу из наше кровне организације.
Дрес је израђен уз најновију "Најк" Драј-ФИТ АДВ технологију, која комбинује напредне материјале и конструкцију како би омогућила већу прозрачност, ефикасно одвођење влаге и осјећај сувоће и удобности током игре. Лагана и функционална конструкција дизајнирана је тако да прати покрете спортиста и пружи им слободу покрета, уз фокус на удобност и оптималне перформансе на терену.
За све навијаче који желе да нови дрес имају у својој колекцији, у четвртак, 20. августа, на дан утакмице, биће доступна и реплика дреса на "Најк" Поп-ап продавници, која ће бити постављена испред Београдске арене, на северној страни. Продајно мјесто биће отворено од 15 до 23 часа.
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Након београдског сусрета са Француском, тим селектора Душана Алимпијевића очекује још једна пријатељска утакмица са олимпијским вицешампионима – 23. августа у Орлеану, а онда и два квалификациона меча 28. августа против Исланда у Београдској арени и три дана касније, 31. августа, против Италије у Пезару.
(Телеграф)
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