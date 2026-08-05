Кошаркаши Игокее играју на ВТБ Суперкупу у Москви

Аутор:АТВ редакција
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КК Игокее наставља успјешну сарадњу са ВТБ лигом и наредне сезоне, а потврда одличних односа са руководством ВТБ лиге стиже из Москве.
Тим тренера Ненада Стефановића добио је позив за наступ на Суперкупу ВТБ лиге који ће се у од 17. до 20. септембра одиграти у Москви.
КК Игокеа са великим задовољством је прихватио позив да заигра на турниру Суперкупа ВТБ лиге на којем ће још да наступе ЦСКА, Зенит, Локомотива Кубан, УНИКС и Анадолу Ефес.
Познат је распоред одигравања утакмица, па ће тако кошаркашки Игокее, првог дана одмјерити снаге са екипом московског ЦСКА.
Два дана касније, 19. септембра, Игокеа излази на мегдан Локомотиви Кубан, а посљедњег такмичарског дана на програму су утакмице за пласман.
„Велико нам је задовољство што нас је руководство ВТВ Лиге позвало да наступимо на турниру Суперкупа и радујемо се одласку у Москву. Доказ је то одличне сарадње коју имамо са челним људима ВТБ лиге, а која је сада подигнута на још један виши ниво. Прошле сезоне смо, током наступа у „Винлајн Баскет купу“, наишли на један братски дочек у Русији и заиста смо сви били пуни утисака на рачун гостопримства и односа према нашем клубу и народу. Радује ме што ћемо на Суперкупу одмјерити снаге са квалитетним екипама, а посебно ме радује што ћемо још више да учврстимо наше пријатељске везе.“ рекао је Вук Радивојевић, извршни директор КК Игокеа.
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