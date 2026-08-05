Шобот демантовао тврдње о недостатку постељине на педијатрији

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот изјавио је да нису тачне тврдње о недостатку постељине на педијатрији у овој здравственој установи.
"Злоупотреба дјеце за политичке поене је недопустива. Наводи на друштвеним мрежама не могу бити основ за овако озбиљне тврдње. УКЦ је у потпуности опремљен, посебно Клиника за дјечије болести. Цијели случај је искориштен за политичке сврхе. Кориштење дјеце за политичке циљеве и прикупљање јефтиних политичких поена служи на част онима који су се на то одлучили. Ријеч је о неозбиљним и непровјереним информацијама", поручио је Шобот.
Подсјећамо, из УКЦ-а Републике Српске раније су саопштили да су нетачне тврдње са друштвених мрежа да у Клиници за дјечије болести недостаје постељина, истичући да установа располаже довољним количинама и да нема потребе за било каквом донаторском акцијом.
Навели су да се набавка постељине одвија континуирано, а да годишњи уговор обухвата око 3.000 комплета, што обезбјеђује несметан рад свих организационих јединица УКЦ-а.
(РТРС)
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