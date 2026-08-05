Бивша Мамићева жена се удала за НБА звијезду

Аутор:АТВ редакција
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Бивши НБА кошаркаш Кени Смит (61) се по трећи пут вјенчао, овог пута са хрватском инфлуенсерком Тијом Јурчић (42) којој је ово такође трећи брак. Била је удата за сина Здравка Мамића - Марија. Човека који је осуђен на 16 месеци затвора јер је са оцем оштетио Динамо Загреб за милионе.
Њих двоје су се вјенчали у Америци у резорту "Пеликан хил" у Њупорту и на гламурозној свадби су били присутне и многе познате личности из разних сфера. Она је на друштвеним мрежама објавила многе занимљиве детаље са свадбе.
Смит је имао дугу НБА каријеру, играо је за Сакраменто, Атланту, Хјустон, Детроит, Орландо и Денвер и са Рокетсима је освојио двије НБА титуле. Играо је на позицији плејмејкера и био је шести пик на драфту 1987. године. Испред њега су били Дејвид Робинсон и Скоти Пипен.
Сада Смит ради као аналитичар и стручни консултант за НБА лигу и један је од најцјењенијих у том послу. Што се каријере тиче имао је просјек од 12,8 поена, 5,5 асистенција и 2 скока по мечу.
Први брак Тије Јурчић био је 2010. године када се удала за америчког кошаркаша Криса Ворена који је некада играо и за Цибону. Били су пет година у браку и имају сина Доменика. Потом се 2017. године удала за Марија Мамића. У питању је син Здравка Мамића и били су у браку око шест година.
О њиховом браку и односу се доста писало, посебно због суђења које се водило против Марија и Здравка. Иако је првобитно осуђен на затворску казну, ослобођен је јер је уплатио новац. Послије тога је Тиа са сином отишла у Америку и тамо се удала за Кенија Смита.
Што се Смита тиче он је прво био у браку са Дон Ривис и са њом има кћерку Кејлу и сина Кеј Џеја. Потом се у септембру 2006. оженио манекенком и глумицом Гвендолин Озборн и са њом је добио сина Мелоја и кћерку Лондон, бракоразводна парница почела је 2018. године, завршена је три године касније. То уједно значи и да је Тија Јурчић сада постала маћеха и његовој дјеци.
На њеном Инстаграм налогу објављене су разне занимљивости са свадбе, па тако и музички репертоар који се слушао, тачније пјесме које су се пјевале.
Једна од пјесама била је пјесма Јелене Розге "Бижутерија" уз коју су играли, а на снимку се чује и чувени српски народњак Маринка Роквића и пјесма "Скитница" уз коју су сви пјевали. Забава је била на врхунцу, а јасно је да ће се у наредним данима још доста тога откривати са њихове свадбе.
(Курир)
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