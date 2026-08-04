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Обрачун Цакане и Даре: "Глупачо", "Срамота за бабу"

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 18:36

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Дара Бубамара Радојка Аџић пјевачица
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Дара Бубамара (50) остала је затечена кад је сазнала шта је фолкерка Драгица Радосављевић Цакана (68) рекла за њу. Дара не жели да јој ћути, па јој је у свом стилу поручила шта је имала.

- Па, шта она још пјева? Срамота је за једну бабу од 80 година да коментарише мене, актуелну певачицу коју воле сви! - рекла је Дара.

- Цакана се зове? Име из прошлог вијека. Част ми је да ме такве бабе не воле! Али, у реду, бака Цака хоће мало маркетинга под старе дане - рекла је Дара Бубамара.

Дара Бубамара

Сцена

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Повод за нови естрадни рат био је коментар који је Дара Бубамара изнијела у једном телевизијском музичком такмичењу на рачун нагласка једног од учесника.

То је очигледно изреволтирало Цакану, која је одлучила да јавно и без длаке на језику изнесе своје мишљење о колегиници.

Дара Бубамара

Сцена

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- Јао, глупава Дара, као мангуп. Смета јој нагласак, боже, смалатотине напумпане. Ето, морала сам ово да кажем. Дакле, Дара је стварно срамота за било шта, а камоли за музику. Притом мисли да је опако духовита, а у ствари... Будалетина истрипована, висока метар и моменат - написала је Цакана у коментару који се брзином светлости проширио естрадним групама.

Реакције подијељене

Јавност и корисници друштвених мрежа остали су подијељени након овога.

Док су једни сматрали да је Цакана претјерала са рјечником, други су подржали њен став и истакли да јавне личности морају имати више обзира према такмичарима.

(Блиц)

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Тагови :

Дара Бубамара

Драгица Радосављевић Цакана

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