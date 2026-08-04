Више од 70.000 људи упало у Шпанију због једне лажи

Аутор:АТВ редакција
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Министри унутрашњих послова Европске уније данас су се договорили о појачавању напора у борби против мрежа за кријумчарење миграната, међу осталим и бољим праћењем друштвених мрежа, након видео-конференције о недавном великом приливу миграната у шпанску енклаву Сеута на сјеверу Африке.
Састанак је сазван након што су десетине хиљада миграната прошле недјеље стигле из Марока на ову сјеверноафричку територију, што је изазвало раздор између Шпаније и неколико других држава чланица ЕУ.
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"Постигнут је заједнички став о потреби за наставком неумољиве борбе против мрежа кријумчара миграната, ефикаснијим спровођењем њиховог повратка, учвршћивањем граница ЕУ, изградњом дубоких партнерстава са трећим земљама и побољшањем предвиђања ситуација", наводи се у саопштењу за јавност.
Министри су се такође сагласили о "потреби за побољшањем заједничког праћења ситуације", што укључује и бољи надзор друштвених мрежа, преноси Мондо.
Министри су "истакли да би се комуникација у тренуцима кризе могла додатно ојачати правовременом координацијом, те да би требало да буде смисленија, посебно у сврху сузбијања злонамерних спољних актера који се баве манипулацијом информацијама и уплетањем из иностранства", стоји у саопштењу.
Прошле недјеље је око 72 хиљаде људи стигло из Марока на ту сићушну територију, многи од њих пливајући. Око 70 хиљада миграната до сада се вратило у Мароко, према ријечима шпанског министра унутрашњих послова Фернанда Гранде-Марласке. Додао је да је број погинулих порастао на 75.
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На састанку су министри "били уједињени у изражавању снажне солидарности са Шпанијом" и "похвалили су брзе и ефикасне напоре шпанских власти у одговору на ситуацију у Сеути", наводи се.
Тон након телефонског састанка био је у оштром контрасту са ранијим критикама које је неколико земаља ЕУ упутило шпанској влади премијера Педра Санчеза.
Реагујући на догађаје у Сеути, 22 лидера ЕУ који заговарају рестриктивну миграциону политику критиковали су Мадрид, тврдећи да би либерална политика Шпаније могла подстаћи даље миграције. Неке државе чланице су појачале контроле на границама са другим земљама ЕУ.
Шпанска лијева влада је заузврат оптужила друге државе чланице да искоришћавају кризу за добијање политичких поена.
Дезинформације се шириле друштвеним мрежама
Комесар Европске комисије за миграције Магнус Брунер нагласио је да је број долазака миграната у ЕУ оштро пао протеклих година, те да нико од људи који су прошле недјеље стигли у Сеуту није прешао на копнени дио Шпаније или у друге земље Шенгена.
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Брунер је рекао да шпанске власти и Европол истражују шта је подстакло изненадни прилив људи и указао на дезинформације које су се шириле друштвеним мрежама.
Бројни мигранти извијестили су да су за наводно отворену границу са Шпанијом сазнали путем видео-снимака и објава на друштвеним мрежама попут ТикТока. Брзо се проширила нада да ће у Сеути бити обезбијеђен смјештај, те да је наставак путовања према копненом делу Шпаније надохват руке.
Како би спријечили сличне ситуације у будућности, министри ЕУ планирају да помније прате друштвене мреже.
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Иако остаје питање зашто Мароко није учинио више како би спријечио хиљаде људи да пређу у Сеуту, Брунер је истакао важну улогу коју је мароканска власт одиграла допустивши повратак тих људи у земљу.
Комесар је навео да су преговори о новом споразуму о партнерству са Мароком у току, те да је питање миграција дио тих разговора. Уочи преговора, Европска комисија је такође предложила унапређење система раног упозоравања за управљање границама и побољшање финансијске подршке Мароку.
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