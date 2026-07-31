Мигрантски хаос на капији Европе: Хиљаде ушле у Сеуту, Шпанија послала војску

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Хиљаде миграната ушле су из Марока у малу шпанску територију Сеуту, на сјеверу Африке, а најмање девет особа погинуло је током покушаја преласка границе. Због наглог прилива миграната Шпанија је распоредила војску како би поново успоставила контролу на граници.
Снимци и фотографије са границе приказују велики број људи, углавном Мароканаца, како заобилазе лукобране на градској плажи у близини граничног прелаза са Мароком и излазе на локалне путеве. Већину су чинили млађи мушкарци, али међу мигрантима је било и породица са женама и дјецом.
Ескалација на граници услиједила је дан након наглог пораста броја миграната који су покушали да стигну до мале шпанске ексклаве, углавном пливајући. За сада није познато шта је подстакло толико људи да истовремено крену према Сеути.
Шпанска влада саопштила је да ће послати Оружане снаге како би помогле Цивилној гарди у Сеути, коју би шпански премијер Педро Санчез требало да посјети у петак.
Ево шта треба знати о Сеути.
Сеута и већа шпанска територија Мелиља, удаљена око 400 километара источно, налазе се на сјеверној обали Средоземног мора, на самом врху афричког континента. Оба аутономна града припадају Шпанији и представљају једине копнене границе Европске уније са Африком.
Сеута је у шпанском посједу од 1580. године и у њој живи мјешовито хришћанско и муслиманско становништво, као и шпански и марокански држављани и радници који свакодневно прелазе границу. Они углавном живе у складним односима.
Мароко званично не признаје Сеуту и Мелиљу као дио шпанске територије и често их назива окупираним подручјима.
Сеута, град са око 85.000 становника, посљедњих година била је једно од главних жаришта дипломатских криза између Мадрида и Рабата.
У мају 2021. године мароканска влада ублажила је граничну контролу, након чега је за само два дана у Сеуту ушло око 8.000 људи из Марока и земаља подсахарске Африке.
Тај потез је у великој мјери протумачен као одговор Марока на одлуку Шпаније да лидеру покрета за независност спорне Западне Сахаре омогући лијечење у једној шпанској болници.
Тензије су ублажене, а контрола границе поново успостављена тек након што је шпански премијер промијенио дугогодишњи став Шпаније према Западној Сахари и наредне године се састао са мароканским краљем Мухамедом Шестим.
Шпанија је једна од главних улазних тачака у Европу за мигранте који траже боље економске услове или покушавају да побјегну од насиља у својим земљама.
Сеута и њен сусједни град Мелиља снажно су утврђени, јер представљају одредиште за људе који из Марока и других дијелова Африке покушавају да стигну на територију Шпаније.
Многи мигранти који стигну у Сеуту или Мелиљу одмах бивају враћени, док су други смјештени у прихватне центре, гдје пролазе одговарајуће поступке и могу да затраже азил у Шпанији.
Да би стигли до Сеуте, мигранти често пливају из мароканског града Фнидека, прелазећи око пет километара до шпанске територије. Други покушавају да пређу из оближњег града Бељунеша, одакле је удаљеност мања.
Ипак, број миграната који стижу у Сеуту и Мелиљу углавном је знатно мањи од броја оних који до Шпаније долазе преко Канарских и Балеарских острва.
Укупан број становника Шпаније рођених у иностранству знатно је порастао током посљедњих деценија. Од укупно око 50 милиона становника, приближно 10 милиона рођено је изван Шпаније.
Многи од њих долазе из Колумбије, Венецуеле и Марока и раде у кључним секторима шпанске привреде, укључујући пољопривреду, туризам и услужне дјелатности.
Најмање 18 миграната погинуло је након што су пробили барикаде у близини шпанске ексклаве Сеуте, на сјеверу Африке, покушавајући да пређу на територију Шпаније.
Сеута је доживјела један од најдраматичнијих дана када је ријеч о миграцијама. Према писању шпанских медија, најмање 2.000 миграната успјело је да пробије све препреке и уђе у град, због чега су шпанска војска, Цивилна гарда и друге службе прогласиле ванредно стање и хитно се упутиле на то подручје.
Иако се очекивало да је најтежи дио кризе прошао, шпанске обавјештајне службе добиле су забрињавајуће информације.
Обавјештајци су у великим мароканским градовима евидентирали стотине младих људи који се припремају да крену према Сеути. Безбједносне снаге упозоравају да би мигрантска криза могла да ескалира у наредним сатима доласком новог таласа миграната, осим уколико мароканске власти хитно не распореде полицијске јединице на граници и зауставе прилив који је преплавио овај аутономни град.
Званичници у Мадриду су до касно у четвртак одбацивали могућност да је Рабат намјерно изазвао кризу како би довео у питање шпанске институције, за разлику од масовног прилива миграната у Сеуту 2021. године.
Како су претходних дана упозоравали синдикати Националне полиције и Цивилне гарде, непрекидан прилив људи који су пливајући прелазили границу првенствено је био посљедица пресуде Врховног суда од 8. јула. Том пресудом утврђено је да мигранти пресретнути на мору не могу бити подвргнути „хитном враћању“, односно поједностављеном поступку протјеривања.
Пресуда је масовно дијељена на мароканским друштвеним мрежама и убрзо је постала вирална. Десетине људи искористиле су прилику и препливале подручје око лукобрана код граничног прелаза Тарахал.
Вијест о првим преласцима муњевито се проширила међу младима у Мароку, што је у сриједу изазвало нагли раст броја покушаја преласка границе и на крају довело до потпуног колапса система граничне контроле.
Поставља се питање због чега Мароко управо сада дозвољава хиљадама својих држављана да уђу у Шпанију.
Извори шпанских медија указују на неколико могућих разлога. Један од њих је званична посјета шпанског премијера Педра Санчеза Алжиру 20. јула, чији је циљ био обнављање дипломатских односа са том земљом.
Алжир и Рабат воде жестоку политичку борбу за превласт у Магребу, па је потез Шпаније да унаприједи односе са мароканским ривалом вјероватно изазвао незадовољство краља Мухамеда Шестог. Шпанско Министарство спољних послова негирало је да је Санчезова посјета разлог масовног прилива миграната.
Још једно питање које би могло да има улогу јесте Свјетско првенство у фудбалу 2030. године, чији ће домаћини бити Шпанија, Португалија и Мароко.
Мароканска влада покренула је свеобухватну кампању како би обезбиједила да финале турнира буде одиграно на новом стадиону који се тренутно гради у Казабланки.
Стадион „Сантијаго Бернабеу“ у Мадриду првобитно је важио за главног фаворита, али је Рабат питање домаћинства финалне утакмице претворио у тему од националног значаја.
„Слике које стижу из Сеуте шаљу узнемирујућу поруку свијету: Шпанија не може да гарантује безбједност и цјеловитост властите државне територије. Како онда може да буде домаћин Свјетског првенства?“, наводи шпански лист Ел Конфиденсијал (El Confidencial).
Италијански министар спољних послова Антонио Тајани затражио је суспензију Шпаније из шенгенске зоне након што су стотине миграната из Марока ушле у њену сјеверноафричку енклаву Сеуту.
Шенгенски простор представља систем отворених граница који обухвата 29 европских земаља које су укинуле граничне контроле између својих чланица.
"Залажем се за затварање Шенгенског простора према Шпанији. Ирегуларна и неконтролисана имиграција представља опасност по националну безбједност", наведено је.
Тајани је казао како снимци из ове енклаве показују да је одлука о додјели шпанског, а самим тим и европског држављанства за више од 500.000 ирегуларних имиграната била велика грешка, јер, према његовим ријечима, подстиче трговину људима.
Замјеник премијера Италије и лидер десничарске странке Лига Матео Салвини такође је позвао на суспензију шенгенске зоне и снажнију заштиту европских граница.
Влада Шпаније саопштила је да ће распоредити војне јединице како би појачала полицијске снаге у енклави Сеута, након што су мигранти пробили заштитне ограде и из Марока ушли у град, савладавши припаднике Цивилне гарде.
Видеоснимци приказују стотине миграната како из мароканског дијела територије прелазе пливајући, користећи унутрашње гуме и друга средства за плутање, док су поједини пробили капију на огради и ушли у град.
Државна телевизија ТВЕ објавила је да је границу прешло између 2.000 и 3.000 људи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
46
10
41
10
36
10
23
10
22
Тренутно на програму