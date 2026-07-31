Букте пожари на Криту, најтеже у Ретимну, пред Шпанијом три тешка дана

Аутор:АТВ редакција
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Пожари су и трећег дана захватили више подручја Грчке, а најтежа ситуација је у јужном Ретимну на Криту.
Шумски пожар избио је и на Пелопонезу. Борба са ватреном стихијом води се и у другим дијеловима Европе, а на хиљаде људи је евакуисано. Пред Шпанијом су, према упозорењима власти, три тешка дана, док у Француској постоји опасност од избијања нових жаришта.
Више од 200 ватрогасаца гаси пожар на Криту. Најтежа ситуација је у јужном Ретимну, једном од омиљених љетовалишта за српске туристе, гдје ватрогасци уз подршку бројних снага покушавају да обуздају главни фронт у области Агија Параскеви, док је нови пожар избио у Аркадији.
Према информацијама из Координационог центра, гашење пожара у Ретимну отежавају јаки вјетрови и неприступачан терен, због чега долази до сталних поновних избијања ватре и њеног ширења.
На терену су распоређене бројне ватрогасне екипе из читавог региона Крита, укључујући пјешадијске јединице и припаднике специјалних ватрогасних тимова, које уз подршку механизације са копна покушавају да ставе пожар под контролу.
У гашењу учествују и становници погођених села, волонтери, као и цистерне са водом и грађевинске машине локалних самоуправа из Агиос Василиоса, Амарија, Ретимна и јужних дијелова Ираклиона.
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Како преноси „Прототема“, и пожар на Паросу поново се разбуктава.
Због веома високог ризика од избијања нових пожара, власти су увеле привремену забрану саобраћаја и боравка грађана у појединим шумским подручјима Патраса.
Забрана важи од 21.00 до 6.00 часова и односи се на више шумских путева и заштићених зона. Од ње су изузети стални становници, запослени, власници земљишта, сточари и особе које користе главне путне правце.
Нови пожар избио је у шумском подручју Фалаисија, у општини Мегалополис у Аркадији.
Према подацима ватрогасне службе, пожар је пријављен око 23.10 часова, а на терену је ангажовано 48 ватрогасаца, три пјешадијске јединице и 12 ватрогасних возила.
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Шумски пожари који су избили у другим дијеловима Европе – Шпанији, Француској, Португалији, Турској и Њемачкој – и даље харају. На хиљаде грађана је евакуисано. Јаки вјетрови отежавају гашење, у којем учествују и српски ватрогасци, као и хеликоптер „Суперпума“.
Жариште пожара у Шпанији и даље је у покрајини Замори, на сјеверозападу земље. Званичници упозоравају на нова избијања пожара у том подручју, а издат је налог за евакуацију шест градова. Министар унутрашњих послова упозорио је да земљу очекују наредна три тешка дана.
„Нико ништа не чини, овдје је премало ватрогасаца. Требало би да их буде више јер је ово заштићена природна област, резерват биосфере“, рекао је Хавијер Бартоломе из Формариза.
„Бојимо се за нашу имовину, село, камп, за све овдје. Сви смо евакуисани, влада осјећај беспомоћности и узнемирености“, рекла је власница ресторана Марија Конде.
Тамо гдје је ватра угашена, власти су дозволиле повратак становништва.
„Поново смо у својим кућама. Хитно смо се евакуисали јер се ватра ширила цијелом облашћу“, рекла је Марија Хименез, која се вратила у Леон.
И у Француској се наставља борба са пожарима, посебно на југозападу земље, али слабији вјетар олакшава посао ватрогасцима. У девет градова становници могу да се врате кућама. До сада је уништено 42.000 хектара земље, а око 220.000 Француза морало је да напусти своје домове.
„Тренутно су се временски услови мало побољшали, већа је влажност, вјетар је слабији, али реалност је таква да је ризик од нових пожара и даље веома висок јер влада велика суша. Само у једном тренутку гасили смо 26 пожара, али сваки од њих може брзо да се прошири и постане веома интензиван“, истакао је министар полиције Лоран Нунјез.
(РТС)
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