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Десет пењача нестало након лавине у Пакистану

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:45

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Десет пењача нестало након лавине у Пакистану
Фото: pexels/ Prabin Sunar

Десет пењача, укључујући и прослављеног непалског планинара Нирмала Пурџу, нестало је на пакистанском Броуд Пику након што је лавина погодила њихову експедицију у четвртак. У потрагу су укључени војни хеликоптери, дронови и спасилачки тимови, који се крећу са земље ка месту несреће, јавља Би-Би-Си .

Спасиоци су лоцирали сигнал уређаја који прате четворицу пењача, али за сада не могу да утврде да ли су живи. Уређаји се не помјерају, а потребно је око четири сата пењања да би се стигло до њихове локације, користећи додатни кисеоник. Локација сигнала је између 6.000 и 7.000 метара. Локација преосталих шест пењача је непозната.

Прекид комуникације након лавине

Директор агенције „Седам самит трекова“ Чанг Дава Шерпа рекао је да се претпоставља да је лавина у четвртак повукла десет пењача на планину нешто више од 8.000 метара висине. Посљедња позната локација тима била је на надморској висини од око 6.600 метара, након чега је изгубљен сваки контакт.

Нестали тим укључује пењаче из Непала, Пакистана, Омана, САД и Кине. Заједно са Пурџом, нестали су Надхира Ахмед Абдулах Ал Харти из Омана, Сохаил Саки из Пакистана, Ванг Зхонг из Кине, Американац Малори Геис и пет Непалаца: Пур Бахадур Гурунг, Кили Пемба шерпа, Нима шерпа, Наванг Тхинду шерпа и Гјалу шерпа.

Контрадикторне информације о пронађеним тијелима

Предсједник Пакистанског планинарског савеза Ирфан Аршад Кан објавио је да су тимови пронашли четири тијела на терену. Ова информација још није независно потврђена, а непалске власти и даље воде свих шест својих држављана као нестале.

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Непалско министарство туризма саопштило је да није добило званичну потврду о смртним случајевима. Њихова амбасада у Исламабаду је укључена у координацију са пакистанским властима, док се пењачи и водичи са других планина у региону спремају да помогну у потрази.

Раније су непалски медији објавили да су пронађена два тела и да је идентификација у току. Представник агенције Севен Самит Трекс рекао је да су шансе да остали буду пронађени живи мале, али ова информација још није званично потврђена.

Покренута је акција спасавања

Пакистанска војска послала је два хеликоптера са спасиоцима и опремом, а у потрагу су укључени и дронови. Хеликоптери су стигли до базног кампа К2, одакле се координира даље дијеловање.

Пењачи са оближњих врхова К2 и К3, као и чланови неколико непалских експедиционих компанија које дјелују у Пакистану, такође су се придружили напорима. Спасиоци се суочавају са изузетно тешким тереном, великом надморском висином и неизвесним временским условима.

Пурџин уређај је претходно показивао кретање

Непалски медији су раније извијестили да је уређај за праћење који припада Пурџи показао промјену локације. Његов пословни партнер Мингма Гјабу Шерпа потврдио је да је кретање забиљежено у систему, али је нагласио да се то догодило у четвртак и да није познато шта је узроковало промјену локације.

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Пурџа је прије одласка у Пакистан објавио да пењање на Брод Пик није био дио првобитног плана. Намјеравао је да се попне само на Гашербрум II, али је одлучио да покуша да освоји и Брод Пик како би се приближио циљу освајања свих 14 врхова виших од 8000 метара два пута, без додатног кисеоника.

„Брод Пик, не тражим ништа осим безбједног пролаза до врха и назад. Ниједну планину не узимам здраво за готово“, написао је у својој посљедњој објави прије експедиције.

Рекордер међу несталима

Нирмал Пурџа, такође познат као Нимс Даи, стекао је међународну славу 2019. године када се попео на свих 14 свјетских врхова од 8.000 метара за нешто више од шест мјесеци. Претходни рекорд је био стар скоро осам година, а његов подвиг је приказан у Нетфликсовом документарцу „14 Peaks: Nothing Is Impossible“.

Броуд Пик је дванаеста највиша планина на свијету и један од најзахтевнијих врхова у Каракоруму. Име је добио по гребену дугом око два километра, а његов врх се налази на надморској висини од нешто више од 8.000 метара.

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Лавина Пакистан

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