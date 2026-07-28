"Мацика се креће ка врху": Последња порука пара прије трагедије на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
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Вишемјесечне припреме и снови о освајању Елбруса претворили су се у највећу трагедију бх. планинара.
У орканској олуји у Русији животе је изгубило пет планинара и мачка Мацика.
"Успјешно смо завршили аклиматизациони успон на 4.500 метара. Вечерас у 01:00 почињемо главни успон. Држите палчеве, пред нама је највећи изазов до сада... Мацика се креће ка највишем врху у Европи“, гласила је порука.
Ове ријечи, објављене уз фотографију на којој насмијани позирају са својом мачком, биле су посљедњи траг живота који су са својим пратиоцима подјелили Алма и Денис Окановић.
Свега два дана касније, стигла је црна вијест у суровој снијежној олуји на планини Елбрус у Русији, овај омиљени брачни пар и њихова позната планинарска мачка Мацика трагично су изгубили животе заједно са још троје колега из експедиције.
Алма и Денис, поријеклом из Босне и Херцеговине, који су живјели и у Каштелу, били су добро познати планинарској заједници широм региона. Кроз свој пројекат "Трио Фантастико" на друштвеним мрежама су окупљали хиљаде људи, инспиришући их снимцима и фотографијама са планинских врхова.
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Њихова мачка Мацика била је заштитни знак свих њихових авантура, нераздвојни члан тима који их је пратио и на њиховом кобном, посљедњем успону.
Драма на 5.100 метара надморске висине
Према доступним информацијама, седмочлана експедиција из Зенице кренула је у освајање највишег врха Европе након вишемјесечних кондиционих припрема. Нажалост, на висоравни изнад 5.100 метара надморске висине затекло их је изненадно и сурово погоршање временских услова, праћено орканским вјетром и изузетно ниским температурама.
Биланс трагедије је трагичан - пет држављана БиХ и њихова љубимица нису преживјели сурове услове. Руске спасилачке службе успјеле су да спасу два члана експедиције у изузетно тешким околностима.
Друштвене мреже сада су преплављене хиљадама емотивних опраштаја. Пријатељи, планинари и пратиоци памтиће Алму, Дениса и Мацику као синоним за љубав, позитивну енергију и живот проживљен пуним плућима, преноси Портал.хр.
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