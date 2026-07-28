Logo

Удес у Трну: Ауто преврнут, стигла Хитна

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 19:05

Коментари:

0
На брзој цести Бањалука - Клашнице, у Трну, данас, у уторак, 28. јула, се преврнуо аутомобил.
Фото: Patrole Radari

На брзој цести Бањалука - Клашнице, у Трну, данас, у уторак, 28. јула, се преврнуо аутомобил.

Возачи су испричали за "Независне новине" да је на мјесто догађаја управо, нешто прије 19 часова, стигла екипа Хитне помоћи.

"Већ се ствара гужва и треба бити опрезан овом дионицом", рекао је један возач за "Независне новине".

Грађевински радник

Србија

Има повријеђених: Грађевинци напали инвеститора због неисплаћених плата

За сада није познато како је дошло до незгоде и о колико је учесника ријеч.

Незгода се догодила код надвожњака у изградњи у Трну.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Трн

Хитна помоћ

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара

Хроника

Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара

1 ч

0
Удес код маркета Ђурић у Бањалуци

Хроника

Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

3 ч

0
Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

Хроника

Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

3 ч

0
Вуле Арсић

Хроника

Вуле Арсић спроведен на рочиште у Основни суд у Вишеграду

3 ч

0

  • Најновије

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

19

22

Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима