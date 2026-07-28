Удес у Трну: Ауто преврнут, стигла Хитна

Аутор:АТВ редакција
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На брзој цести Бањалука - Клашнице, у Трну, данас, у уторак, 28. јула, се преврнуо аутомобил.
Возачи су испричали за "Независне новине" да је на мјесто догађаја управо, нешто прије 19 часова, стигла екипа Хитне помоћи.
"Већ се ствара гужва и треба бити опрезан овом дионицом", рекао је један возач за "Независне новине".
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За сада није познато како је дошло до незгоде и о колико је учесника ријеч.
Незгода се догодила код надвожњака у изградњи у Трну.
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