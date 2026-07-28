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Има повријеђених: Грађевинци напали инвеститора због неисплаћених плата

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:48

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Има повријеђених: Грађевинци напали инвеститора због неисплаћених плата
Фото: Envato/SpaceOak

У Новом Саду, у Улици Јована Поповића, данас око 13.00 часова дошло је до туче више особа код једног градилишта.

На лице мјеста су изашле екипе Хитне помоћи и полиције.

Према првим и незваничним информацијама, има повријеђених.

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До туче је наводно дошло када су радници градилишта, који су страни држављани, напали инвеститора и његово приватно обезбјеђење због неисплаћених зарада, преноси портал "Нова".

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Тагови :

Туча

Радници

Нови Сад

Сукоб

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