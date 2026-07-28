Има повријеђених: Грађевинци напали инвеститора због неисплаћених плата

Аутор:АТВ редакција
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У Новом Саду, у Улици Јована Поповића, данас око 13.00 часова дошло је до туче више особа код једног градилишта.
На лице мјеста су изашле екипе Хитне помоћи и полиције.
Према првим и незваничним информацијама, има повријеђених.
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До туче је наводно дошло када су радници градилишта, који су страни држављани, напали инвеститора и његово приватно обезбјеђење због неисплаћених зарада, преноси портал "Нова".
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