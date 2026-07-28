Logo

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 19:36

Коментари:

0
Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор
Фото: Unsplash

Купине припадају роду Рубус, који обухвата велики број сродних врста и хибрида.

Вијековима су биле дио исхране и народне медицине. Стари Грци и Римљани користили су плодове, листове, кору и коријен купине за различите тегобе. Њена највећа вриједност је нутритивна, јер садржи влакна, витамин Ц, витамин К, манган и бројне биљне спојеве.

Тамна боја открива богатство

Купине садрже витамин Ц, витамин К, фолат, манган, калиј, као и мање количине магнезијума, калцијума, фосфора, гвожђа и витамина Б групе. Влакна помажу раду цријева, повећавају запремину столице и успоравају варење. Купине зато могу допринијети дужем осјећају ситости, али треба нагласити да саме по себи не подстичу мршављење без уравнотежене исхране и физичке активности. Цијели плод је бољи избор од цијеђеног сока, јер се цијеђењем уклања велики дио влакана.

Витамин Ц учествује у стварању колагена, раду имунолошког система и заштити ћелија од оксидативног стреса. Такође помаже апсорпцију гвожђа из биљних намирница. Витамин К учествује у згрушавању крви и одржавању здравља костију, док је фолат неопходан за диобу ћелија. За тамну боју плодова заслужни су антоцијанини, а присутни су и елагинска киселина, елагитанини и флавоноли. Њихова количина зависи од сорте, степена зрелости, начина узгоја, временских услова и начина чувања.

Утицај на срце, мозак и заштиту ћелија

Антоцијанини и други полифеноли истражују се због могућег утицаја на крвне судове, упалне процесе и метаболизам масти. Истраживања показују да исхрана богата бобичастим воћем може повољно д‌јеловати на крвни притисак, ниво масноћа у крви и здравље крвних судова, али се ти резултати не односе искључиво на купине.

црна удовица

Регион

Црна удовица ујела жену на њиви: У болницу стигла са стравичним боловима и грчевима

Влакна, калијум, витамин Ц и полифеноли чине купину добрим избором за исхрану усмјерену на очување здравља срца. Истражује се и могући утицај бобичастог воћа на памћење и концентрацију. Досадашњи резултати су обећавајући, али нема довољно доказа да купине могу спријечити пропадање памћења или лијечити неуролошка обољења.

Лист купине, берба и припрема

У народној медицини користе се и млади листови купине. Садрже танине који имају стежуће д‌јеловање, па се чај традиционално пио код блажег пролива, а користио се и за испирање уста и гргљање код надражених десни, афти и упале грла. Припрема се тако што се једна до двије кашичице осушеног листа прелију шољом вреле воде, а након десетак минута проциједе.

Млади листови беру се у прољеће, по сувом времену, даље од саобраћајница и површина које су третиране пестицидима. Суше се на прозрачном и засјењеном мјесту, а затим чувају у затвореној посуди.

Плодови сазријевају током љета и почетком јесени. Зрела купина има уједначену тамну боју и лако се одваја од петељке. Бере се пажљиво јер се брзо гњечи, а у фрижидеру се може чувати само кратко вријеме. Треба је прати непосредно прије конзумације. Највише витамина Ц сачуваће се у свјежим плодовима, док замрзавање омогућава њихову употребу и ван сезоне, пише "Слободна Далмација"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Купине

здравље

Воће

Коментари (0)

Више из рубрике

Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

Здравље

Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

5 ч

0
цигарета

Здравље

Зашто неки пушачи не оболе од рака? Научници вјерују да су пронашли одговор

12 ч

0
Сок од нара

Здравље

Моћни сок од нара: Природни савезник за здравље срца и крвних судова

23 ч

1
Колачи Торта

Здравље

Шта се дешава у тијелу када избаците слаткише из исхране?

1 д

0

  • Најновије

22

19

Нетанјаху: ''Разговор са Трампом обиљежен заједничким разумијевањем''

22

10

Нови највећи успех клуба из села са 1.500 становника

22

02

Свештеник открио за чим људи највише жале пред смрт

22

01

Иран показао нови дрон - ФОТО

21

54

Мистерија изнад Широког Бријега: На 1.100 метара висине крију се камене шкољке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима