Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

Аутор:АТВ редакција
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Купине припадају роду Рубус, који обухвата велики број сродних врста и хибрида.
Вијековима су биле дио исхране и народне медицине. Стари Грци и Римљани користили су плодове, листове, кору и коријен купине за различите тегобе. Њена највећа вриједност је нутритивна, јер садржи влакна, витамин Ц, витамин К, манган и бројне биљне спојеве.
Купине садрже витамин Ц, витамин К, фолат, манган, калиј, као и мање количине магнезијума, калцијума, фосфора, гвожђа и витамина Б групе. Влакна помажу раду цријева, повећавају запремину столице и успоравају варење. Купине зато могу допринијети дужем осјећају ситости, али треба нагласити да саме по себи не подстичу мршављење без уравнотежене исхране и физичке активности. Цијели плод је бољи избор од цијеђеног сока, јер се цијеђењем уклања велики дио влакана.
Витамин Ц учествује у стварању колагена, раду имунолошког система и заштити ћелија од оксидативног стреса. Такође помаже апсорпцију гвожђа из биљних намирница. Витамин К учествује у згрушавању крви и одржавању здравља костију, док је фолат неопходан за диобу ћелија. За тамну боју плодова заслужни су антоцијанини, а присутни су и елагинска киселина, елагитанини и флавоноли. Њихова количина зависи од сорте, степена зрелости, начина узгоја, временских услова и начина чувања.
Антоцијанини и други полифеноли истражују се због могућег утицаја на крвне судове, упалне процесе и метаболизам масти. Истраживања показују да исхрана богата бобичастим воћем може повољно дјеловати на крвни притисак, ниво масноћа у крви и здравље крвних судова, али се ти резултати не односе искључиво на купине.
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Влакна, калијум, витамин Ц и полифеноли чине купину добрим избором за исхрану усмјерену на очување здравља срца. Истражује се и могући утицај бобичастог воћа на памћење и концентрацију. Досадашњи резултати су обећавајући, али нема довољно доказа да купине могу спријечити пропадање памћења или лијечити неуролошка обољења.
У народној медицини користе се и млади листови купине. Садрже танине који имају стежуће дјеловање, па се чај традиционално пио код блажег пролива, а користио се и за испирање уста и гргљање код надражених десни, афти и упале грла. Припрема се тако што се једна до двије кашичице осушеног листа прелију шољом вреле воде, а након десетак минута проциједе.
Млади листови беру се у прољеће, по сувом времену, даље од саобраћајница и површина које су третиране пестицидима. Суше се на прозрачном и засјењеном мјесту, а затим чувају у затвореној посуди.
Плодови сазријевају током љета и почетком јесени. Зрела купина има уједначену тамну боју и лако се одваја од петељке. Бере се пажљиво јер се брзо гњечи, а у фрижидеру се може чувати само кратко вријеме. Треба је прати непосредно прије конзумације. Највише витамина Ц сачуваће се у свјежим плодовима, док замрзавање омогућава њихову употребу и ван сезоне, пише "Слободна Далмација"
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