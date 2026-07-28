Оштар пад цијена нафте: Брент први пут од 13. јула испод 81 долара

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на флобалном нивоу данас су у паду. Барел сирове нафте марке ''брент'' је испод 81 долара први пут од 13. јула, показали су подаци о трговању.
Цијена октобарских фјучерса сирове нафте марке "бренз" пала је за 5,74 одсто у односу на претходно затварање на 80,94 долара по барелу.
У међувремену, септембарски фјучерси марке ВТИ пали су за 5,52 одсто на 78,05 долара по барелу.
(Срна)
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