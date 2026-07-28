Ко има право на инвалидску пензију у Српској?

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима Фонда ПИО Републике Српске, од 1. јануара до 30. јуна ове године право на инвалидску пензију остварило је 546 осигураника, док је у истом периоду 2025. године то право стекло 634 осигураника.
"То представља пад од 13,88 одсто, што указује на наставак тренда смањења броја нових корисника овог права", наводе из Фонда.
Како додају, просјечна самостална инвалидска пензија у Републици Српској за јун 2026. године износи 603,49 КМ.
"Инвалидску пензију тренутно примају укупно 34.482 корисника у Републици Српској, а ријеч је о једној од три основне врсте пензија које се остварују у оквиру система пензијског и инвалидског осигурања", наводе они.
Из Фонда ПИО Републике Српске истичу да је у односу на исти период прошле године забиљежено смањење броја новоодобрених инвалидских пензија за 13,88 одсто, односно за 88 корисника, пишу Независне новине.
"Право на инвалидску пензију остварује осигураник код кога је губитак радне способности, утврђен од стране органа вјештачења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, настао прије испуњења услова за старосну пензију, под условом да до настанка инвалидности има најмање пет година стажа осигурања или 10 година пензијског стажа", наводе они.
Како додају, осигураник до 35 година живота остварује право уколико има најмање двије године стажа осигурања.
"Уколико је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, право на пензију стиче се без обзира на дужину стажа. Осигураник након 58. године живота, коме је утврђена смањена радна способност са правом на преквалификацију или доквалификацију, такође може остварити право уз наведене услове", наводе из Фонда.
Наиме, износ инвалидске пензије одређује се на исти начин као и старосна пензија - на основу личног коефицијента, пензијског стажа и вриједности општег бода, у складу са чланом 61. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске.
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Уколико осигураник има мање од 15 година стажа, износ инвалидске пензије се одређује за стаж од 15 година (члан 62), у случају инвалидности настале као посљедица повреде на раду или професионалне болести пензија се одређује за стаж од 40 година (члан 63).
Износ инвалидске пензије = Лични коефицијент × Пензијски стаж × Вриједност општег бода.
Губитак радне способности постоји када надлежни орган утврди да осигураник трајно није способан да обавља посао који је радио прије настанка инвалидности, нити било који други посао који одговара његовој стручној спреми или радном искуству. Такође, сматра се да је радна способност изгубљена и када се лице не може оспособити за друге послове преквалификацијом или доквалификацијом. У том случају испуњен је један од основних услова за остваривање права на инвалидску пензију.
Право на инвалидску пензију заснива се на утврђеном потпуном губитку радне способности. Уколико се накнадно утврди да корисник може да ради или остварује приходе по основу рада, то може представљати основ за престанак права на инвалидску пензију. Због тога су рад и остваривање права на инвалидску пензију, по правилу, међусобно неспојиви.
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