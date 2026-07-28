Иран показао нови дрон - ФОТО

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иран је унаприједио свој дрон Хадид 110, за који тврди да је бржи, теже уочљив и способан да пробије непријатељску противваздушну одбрану.
Ирански дрон Хадид 110 добио је значајну надоградњу. Нова верзија лети ниже, брже и знатно га је теже уочити.
Ријеч је о беспилотној летјелици на млазни погон која постиже брзине веће од 500 километара на час, а конструисана је са циљем пробијања америчке противваздушне одбране, пише британски "Телеграф".
Друштво
Ово је Иван Вучић који је савладао вандала из Пољске
Иранска Револуционарна гарда објавила је да је овај дрон први пут употријебљен у протекле двије недјеље у нападима на америчке базе и ратне бродове у региону. Извори наводе да је ријеч о напредној верзији стандардног модела Хадид 110, који ирански званичници сматрају једним од својих најјачих адута.
Главне предности новог дрона су брзина и стелт технологија. За разлику од већине иранских самоубилачких дронова које покрећу елисе, овај модел има турбомлазни мотор који му омогућава брзину од око 500 километара на час, чинећи га најбржим познатим иранским дроном.
Лансира се помоћу ракетног мотора на чврсто гориво који му даје почетно убрзање и висину прије него што се укључи млазни мотор, што омогућава брзо дјеловање са терена.
Савјети
Докторица упозорила родитеље: Ово је најопаснија ствар за дјецу на плажама
Брзина му даје кључну предност на бојишту. Противваздушна одбрана функционише тако што детектује претњу, прати је и лансира пресретач. Што је мета бржа, то одбрамбени систем има мање времена за реакцију, а нови Хадид 110 дизајниран је управо како би скратио тај временски оквир и погодио циљ пре реакције непријатељских ракета.
Аеродинамични облик тијела без видљивих закивака и спојева отежава детекцију на радару, док усисник ваздуха у облику слова С скрива лопатице мотора, а спољашњи дио је обложен материјалом који упија радарске таласе.
Дрон носи бојеву главу од 30 килограма, има домет од око 350 километара и може да остане у ваздуху око сат времена. То је довољно за уништавање кључних циљева у близини иранске обале, иако није реч о стратешком оружју дугог домета.
Иранске тврдње да је летјелица у потпуности домаћи производ дио су наратива којим Техеран жели да покаже отпорност упркос вишегодишњим санкцијама које су га одвојиле од западне технологије. Са друге стране, појава оваквог оружја мења и унутрашњу равнотежу моћи.
Балистичке ракете и дронове не контролише регуларна војска, већ Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ). Сваки напредак у том арсеналу додатно учвршћује доминацију Гарде над кључним војним и политичким одлукама.
Друштво
Ко има право на инвалидску пензију у Српској?
Занимљиво је да се појава новог дрона поклопила са необичним затишјем у сукобу. Након недјеља ескалације, обе стране су привремено обуставиле нападе без формално проглашеног примирја. Ипак, ситуација је и даље напета: Иран држи затворен Ормуски мореуз и поручује да неће дозволити Вашингтону да диктира услове.
Иранско Министарство спољних послова потврдило је да са Оманом преговара о управљању поморским саобраћајем кроз мореуз без америчког мијешања, истичући да су Сједињене Америчке Државе "заглибиле у живом пијеску".
Са друге стране, Доналд Трамп тврди да је пауза у нападима прилика за наставак преговора, док америчким снагама, према проценама, почиње да недостаје пресретачких ракета, управо оних које су кључне за заустављање нових иранских летјелица, закључује Телеграф.
🇮🇷 : Iran unveils the Hadid 110 kamikaze drone, claiming it can evade American air defences. pic.twitter.com/uPegDa4wG7— March (@MarchUnofficial) July 28, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
56 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
22
19
22
10
22
02
22
01
21
54
Тренутно на програму