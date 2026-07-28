Лажно се представљали као водоинсталатери, па пљачкали пензионере: Један ухапшен у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Група држављана Србије појавила се данас пред Окружним судом у Бечу. Њима се судило за бруталне упаде у аустријске домове, а том приликом представљали су се лажно као водоинсталатери.
Наводно, “идејни творац” овог плана је ухапшен по европској потјерници и већ се налази у затвору у БиХ.
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Од свих жртава најтеже је прошла 88-годишња пензионерка којој су позвонили су на врата и претварали се да су водоинсталатери. Оно што се затим догодило је нешто што жена из Доње Аустрије вјероватно никада неће заборавити: Лажни мајстори су је савладали, претукли – и на крају је везали и зачепили јој уста у спаваћој соби.
А, како се данас могли чути на суду, све то за безначајног плијена од 120 евра и мобилног телефона. Један од двојице починилаца сада је на оптуженичкој клупи Окружног суда у Бечу: Србин, стар само 19 година. Али није сам. Заједно са још четворицом мушкараца, планирао је да изврши још једну провалу у кућу 8. априла.
„Нисам видио тако неспретну пљачку дуго времена“, резимирао је један од адвоката одбране, Елмар Кресбах. Наводно, цијели план је осмислио управо починилац који се налази у затвору у БиХ:
“Он је рекао да зна гдје има новца. Његов план је био: Тај човјек има паре. Ми треба да уђемо и узмемо их.“
“Али, био је то глуп план“, признаје 32‑годишњи Србин, такође један од оптужених.
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Исти као код 88‑годишњакиње, починиоци се представљају као водоинсталатери и нуде јефтино одржавање бојлера. Један би ушао у стан и оставио врата одшкринута. Остали би ушли, застрашили жртву и покупили драгоцјености. У овом посљедњем случају су наишли на бечког пензионера који је упорно затварао врата и остали су празних руку.
Оптужени су осуђени на затворске казне које се од двије и по до седам година. Најстрожа казна изречена је 19‑годишњаку који је напао старицу из Доње Аустрије. Пресуде још нису правоснажне.
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