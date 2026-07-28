Град глув на вапаје мјештана: Клизиште угрожава куће надомак центра Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Чесма, удаљеном само пар километара од строгог центра града, апокалиптичне сцене.
Већ пар година клизиште представља опасност по људске животе и пријети да уништи куће и имовину коју су мјештани деценијама стварали. Неколико кућа клизиште је већ прогутало, а свака јача киша нови је изазов и пријетња.
Клизиште које се покренуло у великим поплавама 2014. и даље је активно.
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Гута земљиште, уништава путеве, а становници који су годинама живјели у овом дијелу Бањалуке се исељавају. Због немара градских власти били су принуђени да ствари узму у своје руке.
"Поједини становници су се иселили због стварне опасности по живот. Ово је једно највеће, друго се налази 50 метара ниже, пресјекло је путну комуникацију. Ми сами одржавамо путну комуникацију да би дошли нашим кућама. Угрожено је око 11 домаћинстава, док су четири куће исељене једна је уређена, једноставно нема услова за живот", каже Мићо Дробац мјештанин насеља Чесма.
За мјештане Улице Здравка Дејановића сваки дан је нова неизвјесност. Кажу, клизиште је из дана у дан све активније. Обраћали су се надлежнима, али безуспјешно.
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"Од надлежних до до сада нико није адекватно реаговао, како би се овај проблем трајно ријешио. Једном је интервенисала градска инспекција и насули су материјал међутим чим је киша пала и влажније вријеме клизиште се поново покрене тако да ми својим средствима већ пет година сами насипамо како би дошли до својих кућа", додаје он.
Иако је Влада Српске у потпуности финансирала изградњу моста у Чесми, једног од најважнијих капиталних пројеката за ово бањалучко насеље, одборницима ПДП-а из Скупштине града то није довољно. Одговорност, која је на локалним властима, покушавају пребацити на републичке, преноси "РТРС".
"Ја апелујем и молим градоначелника да уради све што може, макар и да се покрену неке иницијативе према републичким институцијама, Водама да се тај проблем ријеши јер представља озбиљан проблем можда чак да се пресјече главна саобраћајница и да се угрозе нова домаћинства", наводи Драган Милановић одборник ПДП-а у Скупштини Града Бањалука.
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Из Вода Српске поручују да су екипе више пута излазиле на терен и правиле записник, иако санација клизишта није у њиховој надлежности.
"С обзиром да је Град Бањалука урбана зона правилником о управљању водопривредним условима је изгласано да се урбане зоне преко двије хиљаде становника иду на надлежност локалне самоуправе, односно Градске управе", сматра Давид Латиновић "Воде Српске".
Они који годинама живе у овом дијелу Бањалуке не памте да је ситуација била гора, а надлежни немарнији.
"Имам страх од велике воде и шта ће се десити, нећемо моћи прићи својим кућама, и сваким даном се то све виће погоршава. У суштини разочарани смо што надлежни органи нас тако упућују локална, градска управа упућују на Воде Српске, ови на Градску управу. Нису у питању новци , за овакве ствари имају само је питање ко их троши и на који начин", сматра Раде Радановић мјештанин насеља Чесма.
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Питају се и мјештани како се троши градски новац и како је могуће да новца има за козметичке пројекте и нове плаже, а за оне који су од животног значаја - нема. Градским властима категорично поручују - Приоритети се морају знати.
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