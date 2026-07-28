Мјештани Лауша упозоравају: Зачепљени шахтови, ударне рупе и клизишта чекају рјешење

Аутор:Марија Милановић
Коментари:2
Зачепљени шахтови и одводи, поплављена дворишта и гараже, редовни су призори и проблеми са којима се суочавају грађани у бањалучком насељу Лауш.
Сваком кишом нови/стари проблеми долазе, а мјештани, па мјештани су препуштени сами себи. Међутим, не долазе проблеми само у кишном периоду већ их, како кажу, имају свакодневно.
„Ових дана су биле обилније падавине, а морам рећи да су шахтови генерално зачепљени и не чисте се на вријеме, као што се ни улице редовно не перу. Ја не знам да ли је таквих дешавања било на Лаушу. Оно што се дешава јесу поплаве, при чему настаје материјална штета јер је ваљда овдје приоритет сигурност грађана“, поручује Милана Мишић, предсједник Савјета МЗ Лауш 1.
Како наводи Мишићева, неопходно је извести на терен стручњаке како би процијенили због чега ово насеље редовно плави, те пронаћи рјешења јер у се у проблемима не налазе само станари у Карађорђевој и најпрометнијој улици на Лаушу већ у много других, стрмих улица гдје приликом сваке јаче кише у великом броју домаћинстава долази до поплаве и настанка и веће материјалне штете.
„Грађани се Савјету мјесне заједнице редовно жале на ударне рупе, дотрајале тротоаре, ево примјер је и Карађорђева улица. Ударне рупе су главна проблематика, можда у једној до двије улице немамо овај проблем док у осталима, ситуација је иста. Такође, ту су и клизишта у улицама, гдје су се дешавале и несреће, гдје је једна суграђанка поломила руку или ногу, не могу се сјетити тачно, такође, једна трудница није могла да дође до болнице“, упозорила је Мишићева.
Рјешавање проблема од стране надлежних Градске управе Бањалуке иде веома споро и поред константних притисака мјештана.
„Морам нагласити да су чистили одводе након кише, али такође без наше иницијативе много тога не би било урађено. За сваки проблем, као да смо ми запослени у Градској управи па апелујемо на њих јер то се редовно дешава“, рекла је Мишићева.
Градска управа за грађане Лауша нема слуха, како је казала Мишићева те проблеми попут смећа, дивљих депонија, девастираних саобраћајница, дотрајалих тротоара, ударних рупа, клизишта и многих других, а о којима би се дало причати су на чекању, а мјештани ће очигледно морати наставити с притисцима како би одговорни коначно почели радити свој посао одговорно и на вријеме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
19 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
13
08
13
08
12
54
12
50
12
46
Тренутно на програму